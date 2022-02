Dokumentární film Podvodník z Tinderu trhá rekordy. K příběhu se již vyjádřil i samotný aktér

https://cz.sputniknews.com/20220210/dokumentarni-film-podvodnik-z-tinderu-trha-rekordy-k-pribehu-se-jiz-vyjadril-i-samotny-akter-17559060.html

Dokument filmu Netflixu, Podvodník z Tinderu, doslova ovládl streamovací službu. Podle portálu Deadline se totiž umístil na prvním místě týdenního seznamu... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Nevídaný úspěch slaví americký dokument Podvodník z Tinderu. Ten v období od 31. ledna do 6. února získal 45,8 milionu hodin zhlédnutí po celém světě a dostal se tak do první desítky v 92 zemích. Zmiňme, že v TOP 3 se tento týden umístila také sportovní komedie Domácí tým (33,6 milionu hodin sledování) a kreslený film Já, padouch 2 (14,3 milionu hodin sledování).Pokud jde o daný film, natočila jej Felicity Morrisová, a to podle příběhu žen, které se staly obětí izraelského podvodníka Simona Levieva (vlastním jménem Shimon Yehuda Hayut, pozn. red.). Podle řady zpráv médií je připravil o více než deset milionů dolarů.Film podrobně popisuje zkušenosti tří žen z různých zemí: Cecilie Fjellhoyové, Pernily Sjöholmové a Ayleen Charlotteové. Všechny tři se se Simonem seznámily na oblíbené seznamovací aplikaci, kde se vydával za syna miliardáře Lva Levieva. S rodinou izraelských diamantových magnátů ale samozřejmě nemá nic společného.Simon okouzloval své oběti (některé se do něj dokonce zamilovaly) příběhy o nebezpečném podnikání a nejen to. Sváděl je drahými schůzkami, které platil z peněz jiných žen. Když si k němu milenky získaly důvěru, mámil z nich statisíce až miliony korun, díky kterým si pak užíval život v luxusu. Často prý také tvrdil, že je v ohrožení života, protože po něm jdou jeho nepřátelé. Ženám dokonce posílal snímky svého zmláceného bodyguarda jakožto důkaz. Peníze, které mu na pomoc poslaly, jim ale nikdy nevrátil.Poté, co byl dokument zveřejněn, si Simon Leviev smazal svůj instagramový účet. Nyní se ale na sociální sítě vrátil, aby mohl zveřejnit svou verzi příběhu.Stejně tak dodal, že v pátek 11. února se podělí o celou pravdu. Poté znovu smazal svůj instagramový účet, který je momentálně nedostupný.Připomeňme, že v roce 2019 byl Simon Leviev obviněn ze zločinů spáchaných v Izraeli a odsouzen k 15 měsícům vězení za podvod. Po pěti měsících byl ale za dobré chování propuštěn, stal se obchodním poradcem a dál se prezentoval na Instagramu, kde jej sledovalo více než 200 tisíc lidí. Navzdory skutečnosti, že byl Leviev několikrát zatčen, si z nějakého důvodu stále užívá svobodného života v Izraeli.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

