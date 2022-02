https://cz.sputniknews.com/20220210/je-neuveritelne-ze-evropa-jde-proti-vlastnim-zajmum-sandor-uvedl-k-cemu-privede-politika-usa--17565675.html

„Je neuvěřitelné, že Evropa jde proti vlastním zájmům.“ Šándor uvedl, k čemu přivede politika USA

„Je neuvěřitelné, že Evropa jde proti vlastním zájmům.“ Šándor uvedl, k čemu přivede politika USA

Generál Andor Šándor se v komentáři pro portál Zítřek.cz podělil o své úvahy týkající se dopadu, který může mít vzrůstající ukrajinský konflikt na Evropu... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle Šándora je třeba si uvědomit, že se Rusové už nechtějí o ukrajinském konfliktu bavit s EU jako celkem, ale budou dávat přednost jen jednotlivým státům jako je Německo a Francie.„Myslím si, že německý postoj, který je dezinterpretován, v tom, že jaksi zamezuje společnému postoji EU, vychází asi z toho, že Němci situaci dobře čtou a současně si sami neumějí představit, že by šli do konfliktu s Ruskem. Dávají jasně najevo, že zbraně na Ukrajinu posílat nebudou,“ poznamenal Šándor.Svou nemalou roli v tom podle něj hraje i reminiscence druhé světové války, kdy Německo zažilo velmi hořkou historickou zkušenost. Šándor si tak myslí, že to dnešní Německo nutí k tomu, aby se chovalo odpovědně.„Kancléř Šolc uvedl, že Nord Stream 2, není politickou záležitostí, ale hospodářskou. Je nesporné, že Německo si musí nějak ten Green Deal zajistit a bez energie to nepůjde. Na druhou stranu dali jasně najevo, že pokud bude válka, tak Nord Stream 2 prostě končí, to je jasné. To ale ví i Rusko. Nevím, co by se muselo stát, aby to Kreml riskoval,“ uvažuje Šándor.Zřetelně se ale podle něj ukazuje, že mezi jednotlivými evropskými státy panuje nejednota.„Je neuvěřitelné, jak si řada evropských států nabíhá na politiku USA vůči Rusku. Ony tím nic ztratit nemohou, jen získat. Britové to tlačí neuvěřitelně. Britsko-ruské vztahy jsou dlouhodobě špatné. Britové ropu ani plyn z Ruska neberou, jsou po brexitu a dlouhodobě směřují k politice USA,“ připomněl Šándor.Šokuje ho skutečnost, že některé státy EU jdou proti vlastním zájmům, neboť je prý zřejmé, že USA oproti Evropě na evropském konfliktu můžou ekonomicky jenom vydělat.„Vždyť jen tak dlouhodobě omílaná komodita plyn, kam rostou ceny, je až neuvěřitelné. Pokud dojde ke konfliktu v Evropě, Rusové zastaví či omezí dodávky plynu do Evropy a přesunou je do Číny, Iránu apod., tak se stane jedna věc, byť nejsem ekonom, tak pokud je něčeho málo, pokud je poptávka větší než nabídka, tak prostě a jednoduše vyžene ceny nahoru. To samozřejmě odnese koncový uživatel tím, že vyletí ceny a s tím spojená inflace. Rostoucí inflace je pak samozřejmě spojená nádoba,“ uvedl Šándor s tím, že se určitě nebude jednat jen o plyn, ale i ropu a další komodity, které jsou strategicky významné pro Evropu.„Už nyní můžeme pozorovat, jak současně stoupají ceny pohonných hmot, a to nemusí být konec,“ dodal.Šándor podotýká, že obchodní bilance mezi USA a Ruskem zásadně stoupá, což hovoří podle něj o tom, že současná geopolitická hra je vedena na několika pozicích.„Vše je propojené a ty hry mají své tvůrce i velké kluky v pozadí, kteří na tom chtějí vydělat. Tomu já rozumím, problém je, že tyto geopolitické hry se musejí hrát inteligentně. Každá ta strana musí mít nějaký manévrovací prostor, protože nejde porazit někoho na hlavu, to prostě nejde. Příkladem je Versailleská smlouva, která ponížila Německo po První světové válce takovým způsobem, že důsledky známe všichni. Takto se to nedá dělat,“ tvrdí Šándor.Netvrdí, že je třeba obětovat Ukrajinu, ale ta země není podle něj vůbec připravena na vstup do NATO, natož do Evropské unie.„Je to země, ze které za posledních 10 až 15 let odešlo 15 milionů lidí. Z té země neodešli lůzři, ale lidi, kteří mají šanci se uchytit někde jinde. Nebo už nechtějí vidět tu korupci, ten binec, prostě už to nechtějí, a to je logické. Zejména v politice je nutné přestat hrát něco jiného, než o co jde a přestat zastírat problémy. Tato situace není v ničím zájmu. Doufám, že se najde někdo, kdo bude schopen nabídnout řešení, o kterém budou obě strany přesvědčené, že neprohráli a je jedno, jakým způsobem to bude prezentováno mediálně,“ doufá Šándor.Někteří se ale podle něj snaží, hnát situaci až do války.„Ale nikdo neví, komu pak rupnou nervy, když se budou na všech frontách koncentrovat vojska. Někdo něco špatně vyhodnotí, přečte a pak už není čas telefonovat. A doufám, že si lidé taky všimli, že mezi USA a Evropou je určitý časový posun pro nastalé řešení a pak již nastupují automatizované kroky a válka je v Evropě,“ varoval generál Andor Šándor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

