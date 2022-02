Jednání pražského soudu o vydání Rusa Frančettiho do Kyjeva bylo odročeno na 18. února

https://cz.sputniknews.com/20220210/jednani-prazskeho-soudu-o-vydani-rusa-francettiho-do-kyjeva-bylo-odroceno-na-18-unora-17568380.html

„Pražský městský soud ve čtvrtek zahájil projednávání případu našeho klienta Alexandra Frančettiho. Byl vyslýchán v režimu videokonference, ve kterém byl Rus ve vězeňské cele, v soudní síni byli soudci, advokáti, příbuzní a novináři. Soudci dali ruské obhajovací straně čas do 16. února, aby shromáždila další důkazy o jeho nevině,“ řekl Kašicyn a dodal, že Frančetti je držen v pražské věznici Pankrác.Podle právníka je na Ukrajině Frančetti obviněn z účasti na činnosti nelegálních ozbrojených skupin, ukrajinská strana požaduje jeho vydání k trestnímu stíhání. Další jednání v případu Frančettiho je naplánováno na 18. února.Mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig agentuře RIA Novosti řekl, že rozhodnutí o případu Frančettiho by mohlo padnout na příštím zasedání, ale mohlo by trvat i několik jednání. Pokud městský soud nakonec rozhodne o vydání Rusa na Ukrajinu, jeho obhajoba se může odvolat a případ se může dostat k Nejvyššímu soudu ČR. Konečný verdikt každopádně vynáší český ministr spravedlnosti.Případ FrančettihoUkrajina vydala mezinárodní zatykač na Alexandra Frančettiho již v roce 2019. Pronásledování ruského aktivisty souvisí s tím, že podpořil znovusjednocení Krymu s Ruskem v roce 2014, a dokonce založil jeden z oddílů domobrany Sevastopolu.Občan Ruska byl na základě ukrajinského zatykače zadržen v říjnu 2021 na pražském letišti. Městský soud v Praze pak rozhodl o vzetí do vazby Frančettiho. Přímo v soudní síni advokát toto rozhodnutí napadl. Frančetti po zasedání soudu prohlásil, že odmítá obvinění vznesená proti své osobě. „Je to krok k fašismu,“ zaznělo.MZV RF v souvislosti se zadržením Frančettiho prohlásilo, že nepřátelské akce proti ruským občanům budou mít následky, a že zahraničněpolitický rezort dělá vše, aby pomohl občanovi RF. Rusko očekává, že české úřady Frančettiho propustí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

