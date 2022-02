Lavrov přirovnal Kulebu ke Goebbelsovi kvůli výroku, že Kyjev nebude vést dialog s Donbasem

„Ministr zahraničních věcí (Ukrajiny) Kuleba výslovně prohlásil, že žádný přímý dialog s Doněckem a Luhanskem nebude, protože o takovém dialogu se v minských dohodách nehovoří. To je, chápete, již zcela určitě Goebbelsova škola nebo to dokonce předčí umění hlavního propagandisty Třetí říše, protože s nevinnou tváří lhát, popírat to, co je schváleno Radou bezpečnosti (OSN) a napsané černé na bílém, a přitom si vůbec nedělat starosti s tím, že Londýn, Paříž, Berlín nebo Washington ho upozorní na jeho chybu, to je samozřejmě docela pohodlná pozice pro demagogy, kteří nyní trvají na tom, že mají pravdu, snaží se přepsat minské dohody,“ řekl po jednání Lavrov.