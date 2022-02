https://cz.sputniknews.com/20220210/lekari-upozornili-na-priznaky-nejzakernejsiho-typu-rakoviny-17563732.html

Lékaři upozornili na příznaky nejzákeřnějšího typu rakoviny

Lékaři upozornili na příznaky nejzákeřnějšího typu rakoviny

Britští lékaři upozornili na hlavní příznaky rakoviny ledvin, kterou lze odhalit pouze v polovině případů, píše The Sun.

Podle odborníků z Kidney Cancer UK se v době záchytu asi 42 procent nádorů již dostalo do třetího nebo čtvrtého stádia. Šéf organizace Nick Turkentine vyzval k tomu, aby lidé častěji prováděli samovyšetření.„Vzdělávání je nejlepší způsob prevence, protože povzbuzujeme lidi, aby sledovali příznaky spojené s rakovinou ledvin a navštívili lékaře, pokud mají nějaké znepokojivé příznaky. Pokud neznáte příznaky rakoviny ledvin, tak k nim patří krev v moči, i pokud je jí velmi málo, dlouhotrvající bolest v zádech nebo v boku, slabost,“ uvedl lékař.V seznamu příznaků onkologického onemocnění je také ztráta chuti k jídlu a prudký pokles hmotnosti, vysoký krevní tlak, zvýšená teplota, zvýšené pocení v noci, otoky lymfatických uzlin na krku, bolest v kostech a vykašlávání krve.Již dříve ruský lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov hovořil v pořadu televizního kanálu Rossija 1 o faktoru, který pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny prsu.Podle jeho slov je to kojení, neboť tento proces může zabránit vzniku rakoviny.Rakovina prsu je nejčastějším typem rakoviny na světě. Podle WHO bylo v roce 2020 diagnostikováno toto onemocnění u 2,3 milionu žen, 685 tisíc z nich zemřelo. Přibližně polovina případů tohoto typu rakoviny se vyvíjí u lidí bez zjevných rizikových faktorů kromě toho, že jsou to ženy a jsou starší 40 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

