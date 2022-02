https://cz.sputniknews.com/20220210/lipavsky-se-stal-obeti-ruskych-trollu-na-ukrajine-a-v-cr-se-stupnuje-paranoia-rika-okamura-17561207.html

Lipavský se stal obětí ruských trollů? Na Ukrajině a v ČR se stupňuje paranoia, říká Okamura

Ministr Jan Lipavský po své návštěvě Ukrajiny na Twitteru dostal řadu kritických zpráv. Nejvíc negativních reakcí mu od uživatelů přišlo kvůli jeho fotografiím... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Pirátská strana totiž na své facebookové stránce zveřejnila reakci velvyslance na kritiku Lipavského, v níž ukrajinský diplomat uvedl, že negativní odezva je výsledkem snažení Rusů.„Moje tweety o návštěvě linie dotyku ministrem zahraničí ČR se staly terčem tak masivní operace proruských trollů, jak snad nikdy předtím. Znamená to jen jedno – svou návštěvou se trefil do černého. Děkuji, pane ministře, za včasnou iniciativu. Ukrajina si velmi váží Vaší podpory,” uvedl Jevhen Perebyjnis.Jak vyplývá z komentáře Pirátů, strana s tímto postojem plně souhlasí, neboť v reakci na tato slova uvádí, že „cesta Jana Lipavského na Ukrajinu měla smysl”.Nový stupeň paranoieNa tato vyjádření zareagoval ve svém příspěvku na Twitteru šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Podle něj se jedná o neadekvátní pokus o ospravedlnění svého jednání.„Piráti a ukrajinský velvyslanec de facto označují ty, kteří se smáli ministru zahraničí Lipavskému (Piráti) za to, že vypadal v přilbě směšně, za ruské trolly. To už je vysoký stupeň paranoie a hysterie… Za debakl Pirátů ve volbách můžou také ruští trollové?” ptá se Okamura.Symbolická pomocV pondělí ministři zahraničí České republiky Jan Lipavský, Slovenské republiky Ivan Korčok a ministr zahraničí Rakouska Alexander Schallenberg navštívili Donbas. Slovenský a český ministr zahraničí se vyslovili pro diplomatické řešení situace.Slovenský ministr Korčok na svém účtu na Facebooku uvedl, že se přesvědčil o tom, že konflikt na Ukrajině pořád trvá a zatím se ho nepovedlo vyřešit.„Slovensko vždy vyzývalo k diplomatickému řešení tohoto konfliktu. Jen překročit linii kontaktu je pro tyto lidi neskutečně složité. Jakékoliv mezilidské kontakty, například nákupy nebo návštěvy u lékaře, jsou komplikované. Jsem rád, že Slovensko se snaží v této oblasti konkrétně pomáhat. Dlouhodobě podporujeme poskytování zdravotní péče ve Stanici Luhanské a dnes jsem odevzdal symbolický šek v hodnotě 50 000 eur organizaci Mezinárodní zdravotnická pomoc, která provozuje místní zdravotnický modul. Tato základní zdravotnická péče je využívána právě lidmi, kteří kontaktní linii přecházejí,“ napsal Korčok na svém účtu na Facebooku.Symbolickou pomoc předal také český ministr zahraničí Jan Lipavský. Zástupcům ukrajinského Červeného kříže předal balíčky s první pomocí. Celkově jich přivezl 500. Další, větší zásilka, bude odeslána na Ukrajinu později.„Jsem velmi rád, že tato pomoc pomůže,“ řekl Lipavský. „Doufám, že nepůjde o lidmi způsobenou událost,“ uvedl Lipavský.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

