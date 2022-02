https://cz.sputniknews.com/20220210/madarsko-nepristoupi-na-rozmisteni-dodatecnych-vojenskych-jednotek-nejsou-potreba-tvrdi-szijjarto-17556017.html

Maďarsko nepřistoupí na rozmístění dodatečných vojenských jednotek. Nejsou potřeba, tvrdí Szijjártó

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó prohlásil, že země nepřistoupí na rozmístění dodatečných vojenských jednotek na svém území, protože maďarská armáda... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Diplomat také okomentoval eventuální nové sankce proti Rusku. Maďarsko nevetovalo zavedení sankcí proti Rusku, aby neporušilo jednotu v Evropě, skončilo to však fiaskem, prohlásil maďarský ministr zahraničí.Péter Szijjártó zdůraznil, že otázka sankcí potřebuje vážné zpracování v EU, že se mají používat pouze v případech, když se něco stane. „Můj postoj je následující. Když mluvíme o dalších sankcích, je naprosto nutná poctivá analýza následků již zavedených sankcí,“ dodal Szijjártó.Vyzval rovněž k udělání všeho možného, abychom se vyhnuli nové studené válce a konfliktu mezi Ruskem a Západem.Mluvčí Pentagonu John Kirby dříve informoval o rozhodnutí USA rozmístit dočasně dodatečné síly v Evropě v souvislosti se situací kolem Ukrajiny. Zejména podle Kirbyho má být v nejbližších dnech přesunuto do Rumunska tisíc vojáků dislokovaných v Německu, připojí se k 900 americkým vojákům, jež se tam již nacházejí. První stovka amerických vojáků přicestovala do Rumunska v úterý. V Polsku má být rozmístěno 1,7 tisíce vojáků.Kyjev a západní státy vyslovují v poslední době znepokojení ohledně domnělého posílení agresivních aktivit z ruské strany u hranic Ukrajiny. Moskva nejednou popřela podobná obvinění a prohlásila, že nikoho neohrožuje a na nikoho nehodlá útočit a že prohlášení o agresi RF jsou používána jako záminka pro rozmístění většího počtu vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

