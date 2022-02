https://cz.sputniknews.com/20220210/media-v-usa-uvedli-ze-iran-muze-vyrobit-material-pro-jadernou-bombu-17554788.html

Média: V USA uvedli, že Írán může vyrobit materiál pro jadernou bombu

Média: V USA uvedli, že Írán může vyrobit materiál pro jadernou bombu

Vysocí představitelé administrativy amerického prezidenta Joea Bidena senátorům řekli, že Írán dokáže za pouhé dva měsíce vyrobit dostatek materiálu pro... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle informací listu bylo toto hodnocení prezentováno na uzavřeném brífinku. Jak píší noviny, jeden ze senátorů označil toto hodnocení za „vystřízlivění a šok“.Osmé kolo jednání o obnovení Společného komplexního akčního plánu k íránskému jadernému programu bylo obnoveno v úterý ve Vídni, smíšená komise se však ještě formálně nesešla.Během sedmého kola v prosinci 2021 se strany dohodly na dvou návrzích dohod, do kterých evropská strana zahrnula také Írán. Podle íránského zástupce Bagheri Kyaniho jednání probíhají dobře, ale mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price vyhodnotil pokrok jako mírný a vyzval Teherán, aby bral problém vážně.Vlády Německa, Francie a Velké Británie již dříve uvedly, že jsou znepokojeny údaji z Mezinárodní agentury pro atomovou energii, podle nichž Írán vyrobil kovový uran obohacený o 20 % a výrazně rozšířil své kapacity na výrobu uranu o 60 %. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že kroky Íránu jsou dalším ústupem od JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), ale z velké části jsou způsobeny nedostatečným pokrokem při obnovení dohody.V roce 2015 Velká Británie, Německo, Čína, Rusko, USA, Francie a Írány uzavřely jadernou dohodu, která zahrnovala zrušení sankcí výměnou za omezení íránského jaderného programu. V květnu 2018 se tehdejší americký prezident Donald Trump rozhodl odstoupit od jaderné smlouvy a obnovit sankce proti Teheránu. V reakci na to Írán oznámil postupné snižování svých závazků vyplývajících s dohody, přičemž se vzdal omezení jaderného výzkumu, centrifug a úrovně obohacování uranu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

írán, usa, jaderný program