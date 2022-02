https://cz.sputniknews.com/20220210/ministr-obrany-velke-britanie-nevyloucil-dalsi-rozmisteni-britskych-sil-na-vychode-a-jihu-evropy-17560448.html

Ministr obrany Velké Británie nevyloučil další rozmístění britských sil na východě a jihu Evropy

Ministr obrany Velké Británie nevyloučil další rozmístění britských sil na východě a jihu Evropy

Hlava britského ministerstva obrany Ben Wallace nevyloučil možnost dalšího rozmístění britských vojsk ve východní nebo jižní Evropě. 10.02.2022

„Existuje možnost vyslání našich dalších sil k našim spojencům ve východní nebo jižní Evropě, když to bude zapotřebí,“ prohlásil Wallace v rozhovoru pro rozhlasovou stanici LBC.Předtím na Downing Street prohlásili, že Velká Británie uvede do pohotovosti další tisíc vojáků na podporu NATO a spojenců na východním křídle v případě „humanitární krize“.Británie oznámila tento týden zvýšení početního stavu svého vojenského kontingentu v Polsku o 350 lidí.Dále se praví, že činnost vojáků má spočívat ve společném výcviku, manévrech a podpoře plánování pro případ nepředvídaných okolností. Vojska uvedená do pohotovosti dnes podpoří tyto aktivity „v případě potřeby,“ praví se v zprávě.Rusko nejednou popřelo obvinění Západu a Ukrajiny z agresivních akcí a prohlásilo, že nikoho neohrožuje a na nikoho nehodlá útočit, a že prohlášení o agresi RF jsou používána jako záminka za účelem rozmístění většího množství vojenské techniky NATO v blízkosti ruských hranic. Ministerstvo zahraničí RF dříve poznamenalo, že prohlášení Západu o ruské agresi a možnosti poskytnutí pomoci Kyjevu v obraně před ní jsou směšná a nebezpečná.Kyjev a západní státy vyslovují v poslední době znepokojení kvůli domnělému posílení agresivních aktivit z ruské strany u hranic s Ukrajinou. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov nejednou říkal, že Rusko přesunuje své vojenské jednotky v hranicích vlastního území podle vlastního uvážení. Podle jeho slov to nikoho neohrožuje a nemá nikoho znepokojovat.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

