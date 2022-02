https://cz.sputniknews.com/20220210/navrat-roku-muradov-a-bagarova-to-zase-dali-dohromady-a-tvori-stastny-par-co-na-to-fanousci-17557021.html

Návrat roku! Muradov a Bagárová to zase dali dohromady a tvoří šťastný pár. Co na to fanoušci?

V posledních dnech se spekulovalo o tom, zda se Bagárová s Muradovem náhodou nedali zase dohromady. Monika totiž na svém Instagramu sdílela video, v němž popřála otci své dcerky k narozeninám. Na videu byly zachyceny okamžiky, které strávili všichni společně i s dcerkou Ruminkou.Lidé však byli zvědaví a když jim Monika na sociální síti dala možnost ptát se na otázky, logicky se zajímali.I když s tedy pár prošel nelehkým obdobím, vypadá to, že se konečně blýská na lepší časy. Konkrétnější pak byla Monika v živém vysílání na sociální síti.Bagárová se přitom spokojeně usmívala a zdá se, že je opět šťastná. Rovněž dodala, že má v plánu s Ruminkou navštívit Machovu rodnou zemi.Nutno zmínit, že vzápětí smazala svůj prosincový příspěvek o rozchodu ze svého účtu.Fanoušci se z této novinky radovali a přáli jim spousty lásky, štěstí a vzájemného porozumění.„Skutečná láska překoná všechny překážky. Rodina je to nejdůležitější,“ dodávali další.Mnozí dokonce brali Moniku s Machem za svůj vzor: „Velký respekt před vámi. Jste vzor pro mnoho z nás a věřím, že vaše rodina ustojí tyto malé krize.“Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer Machmud „Mach“ Muradov byl donedávna jejím partnerem. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Zápasník MMA Muradov se ale kvůli častým cestám do rodného Uzbekistánu nacházel většinu svého času mimo český domov. Ve své rodné zemi měl totiž rozjetou vlastní zápasnickou ligu Muradov professional league, kvůli čemuž měl s Bagárovou de facto vztah na dálku. V médiích se proto hodně spekulovalo o tom, že se mladí rodiče rozešli a že již netvoří pár. To se nakonec potvrdilo.Bagárová své příznivce před Vánoci informovala o tom, že s Machem již pár netvoří. Po třech letech jejich vztah skončil rozchodem. Monika uvedla, že se s Machem „rozešli z mnoha důvodů“. Nakonec se ale mladí rodičové dohodli, že to zkusí, a tak se k sobě zase vrátili.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

