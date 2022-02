https://cz.sputniknews.com/20220210/ombudsman-krecek-sklizi-za-sva-slova-o-romech-kritiku-nekteri-volaji-po-jeho-odvolani-17562663.html

Ombudsman Křeček sklízí za svá slova o Romech kritiku. Někteří volají po jeho odvolání

Ombudsman Křeček sklízí za svá slova o Romech kritiku. Někteří volají po jeho odvolání

Ombudsman Stanislav Křeček nedávno publikoval text, v němž psal o vyloučených lokalitách. Ty dle něj vznikají činností konkrétních lidí, nesnažících se o změnu... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Taragoš uvádí, že slova ombudsmana Stanislava Křečka o Romech ve vyloučených lokalitách jsou populistická. Myslí si také, že ombudsman dané situaci nerozumí a je neodborný. Zároveň si stojí za tím, že se Křeček na tématu snaží zviditelnit.Poznamenal také, že je tomu často právě naopak, a sice, že se dotyční stávají ekonomicky aktivními a do systému tak přispívají.Jako příklad zmínil třeba projekt Housing First v Moravskoslezském kraji, v jehož rámci se v loňském roce přihlásilo zhruba 130 zájemců o bydlení. Dodal, že 27 z nich ubytovali v rámci projektu, dalších 10 mimo projekt. Větší polovinu se jim pak podařilo zaměstnat. A přineslo to i další ovoce.Co se týče Křečkova názoru, Taragoš se s ním shodl na tom, že vyloučené lokality opravdu souvisí s romským etnikem. Pokud ale jde o příčiny, jejich názory se různí. Ředitel společnosti si totiž myslí, že tomu je tak proto, že jsou tito lidé vylučováni ze společnosti právě kvůli své etnicitě.Upozornil také na to, že Křeček toto téma nastoluje již poněkolikáté. Připomíná, že na „jeden z jeho útoků“ už reagovali loni, a to společně s dalšími organizacemi pomocí otevřeného dopisu Evropské komisi. A i nyní hodlá podniknout jisté kroky.Reakce a slova právníkaNa tuto iniciativu již reagoval i sám Stanislav Křeček, který Taragoše a případně další, kdo chtějí usilovat o jeho odvolání, vyzval k jedné věci.Důležité je také zmínit, že ombudsman je dle stránek úřadu neodvolatelný. Tuto otázku řeší zákon o Veřejném ochránci práv, paragraf 3 a 6. V paragrafu 6 se například píše, že ombudsman pozbývá funkce, pokud uplynulo jeho funkční období, byl pravomocně odsouzen za trestný čin, přestal být volitelným do Senátu, ujal se výkonu funkce ve veřejné správě či byl zvolen, popřípadě pokud se funkce vzdal.K věci se vyslovila také advokátka Klára Samková, která slova Nikoly Taragoše považuje za jeden z mnoha příkladů, kdy se některé skupiny lidí něčeho domáhají, ale ani nejsou schopni si přečíst zákony, aby zjistili, zda požadují něco právně vůbec možného nebo zda nepožadují něco protiprávního.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

