Petříček se postavil proti Nord Stream 2. Zelená dohoda sníží naši zranitelnost na Rusku, tvrdí

Bývalý šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) podpořil cestu současného šéfa resortu Jana Lipavského (Piráti) na Ukrajinu. Podle něj se jedná o kontinuitu... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Petříček vyzdvihl cestu ministrů zahraničí Česka, Slovenska a Rakouska na Ukrajinu, kteří podle něj tímto podpořili její svrchovanost. Kromě toho je přesvědčený, že v případě ruského útoku na Ukrajinu budou přijaty tvrdé sankce, které se dotknou i ruského plynovodu přes Baltské moře Nord Stream 2.Exministr zahraničí v této otázce shledává i posun v postoji německého kancléře Olafa Scholze. Připustil ovšem, že postoj Německa je v této otázce zatím váhavý. Podle něj je totiž Evropská unie nadále silně závislá na dodávkách ropy a plynu z Ruska, a je proto nutné hledat cestu, jak posílit energetickou bezpečnost EU.Kromě cesty Lipavského se svými středoevropskými kolegy na Ukrajinu, rozebral Petříček i cestu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona do Ruska, kde jednal s ruskou hlavou státu Vladimirem Putinem. „Opět se ukázalo, že ruská strana nemá takový zájem s evropskými představiteli jednat,“ hodnotí výsledky cesty Petříček.Připomeňme, že Macron se do Moskvy vydal 7. února. Se svým ruským protějškem jednal o situaci na Ukrajině. Putin obvinil Kyjev, že ignoruje všechny možnosti mírového řešení situace na Donbasu. Spojené státy a Severoatlantická aliance ignorují hlavní obavy Ruska v otázce bezpečnostních záruk.Napětí na UkrajiněPoslední měsíce Kyjev a západní státy vyjadřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

