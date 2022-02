https://cz.sputniknews.com/20220210/po-omikronu-zadna-kava-pokud-jste-jej-prodelali-radeji-se-ji-podle-neurologa-vzdejte-17550869.html

Po omikronu žádná káva! Pokud jste jej prodělali, raději se jí podle neurologa vzdejte

Neurolog Igor Macokin doporučil všem, kteří prodělali omikron, aby se vzdali kávy a nahradili jí lehkým zeleným čajem. Existuje však i názor, že po covidu-19... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

zdraví

koronavirus

káva

omikron

Bylo by vhodné, aby se ti, kteří prodělali koronavirovou variantu omikron, vzdali návyku konzumace kávy, doporučil neurolog sítě klinik Atlas Igor Macokin v rozhovoru pro portál Gazeta.ru.Podle něj bylo by obzvlášť v postcovidovém období dobré minimalizovat vliv stimulantů, mezi něž patří i kofein. Přitom lékař vysvětlil, že kofein vysává kyselinu adenosintrifosforečnou (ATP), která hraje podstatnou roli v energetickém a látkovém metabolismu. Vedle toho také poznamenal, že její přítomnost v těle po prodělaném covidu-19 je stejně „minimální“.Navíc kofein způsobuje dehydrataci organismu, v důsledku čehož může dojít i ke zvýšení srážlivosti krve a zároveň i ke snížení v ní různých stopových prvků. Dohromady to vše negativně ovlivňuje fungování kardiovaskulárního systému, zdůraznil Macokin. V tomto ohledu lékař doporučil nahradit kávu slabým bílým nebo zeleným čajem.Potvrzuje tento výrok i dietoložka Anželika Dvalová, která již dříve uvedla, že některé nápoje brání po prodělaném koronaviru zotavení organismu. Podle odbornice by lidé, jež se vyléčili z covidu-19, měli omezit konzumaci čaje, kávy, sody a džusů.Co teda pít můžeme?Když je tolik omezení v postcovidovém období, nepochybně každého bude zajímat dotaz, který z nápojů bude v tomto období pro organismus prospěšný.Odbornice na výživu Natalija Kunskaja přesvědčivě tvrdí, že voda s citronem, která pomůže v boji proti virovým onemocněním, ale také má podíl na syntéze kolagenu, vstřebávání železa, zinku a dalších minerálů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

koronavirus, káva, omikron