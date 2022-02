Pouze fámy. MOV se vyjádřil k dopingovému testu ruské krasobruslařky Valijevové

„Zklamu vás. Neřeknu, kdo má tento případ na starosti. Jsou to jen právní záležitosti, pracuje se. Co se týče ceremoniálu a jeho zrušení, jsou to spekulace. Je potřeba trpělivost, aby vše dospělo ke konkrétnímu výsledku. Doufáme v pochopení a trpělivost všech sportovců zapojených do této situace. Fámy komentovat nebudu, nastala situace, která vyžaduje právní konzultace. Informace, že jde o doping, jsou fámy,“ uvedl Adams.