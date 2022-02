Putin Evropě ukázal, že ruský plyn nepotřebuje, tvrdí Lipavský

https://cz.sputniknews.com/20220210/putin-evrope-ukazal-ze-rusky-plyn-nepotrebuje-tvrdi-lipavsky-17565838.html

Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) se vyjádřil k dodávkám ruského plynu a k napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. Nechal se totiž slyšet, že prezident RF... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Lipavský naznačil, že EU by se s odstávkou ruských dodávek vyrovnávala vcelku dobře, i když to tak úplně není pravda.Podle něj se tak nyní ukázalo, že Rusko nemůže plyn využívat k vydírání Evropy. Přispěla k tomu i dodávka 30 lodí se zkapalněným plynem (LNG), které připluly, když ceny plynu, a také elektřiny, na evropských trzích na přelomu roku vzrostlyo stovky procent. Lipavský tedy tvrdí, že třicítka lodí zlomila vývoj cen a může za jejich snížení na přijatelnou úroveň.Dle něj tak jde o důkaz, že Rusko nemůže zneužívat plyn jako ekonomickou páku. Nekonkretizoval však, jakou třicítku lodí měl na mysli. Pravdou ale zůstává, že do Evropy v posledních týdnech proudí vyšší počet lodí s LNG, které přijíždějí z různých koutů světa. Druhým faktem ale je, že třicítka lodí vzhledem k objemu spotřeby plynu v Evropě nemůže mít na jeho cenu přímý dopad.Co se ale této situace týče, ne všichni mají stejný názor jako Lipavský. Například agentura Bloomberg uvádí, že v tomto případě jde spíše o štěstí. Dodává rovněž, že by Evropa měla být vděčná především za to, že ji netrápí až tak krutá a mrazivá zima a že milosrdná je i situace na globálním trhu. S mírnou zimou souvisí také to, že v prosinci v Číně vznikl přebytek LNG, a tak část dodávek může zamířit k jiným odběratelům. V Brazílii pak deště zvýšily výkon vodních elektráren, což také uvolnilo dodávky LNG. Připomeňme, že aktuálně Evropská unie odebírá 40 % spotřebovávaného plynu z Ruska.USA se navíc letos obrátily na svého spojence v Perském zálivu, emirát Katar, a požádaly jej, jestli by mohl v případě výpadků ruských dodávek Evropu zásobit sám. Tamní ministr energetiky Saad Šarída Kaabí však upozornil, že na takový obchod jeho země nemá kapacitu. A rozhodně prý není sama.Reakce na slova LipavskéhoNázor českého ministra zahraničí se však rozhodně nezamlouval všem, a tak se Lipavský setkal s vlnou kritiky. Mnozí naznačovali, že se svými prohlášeními znemožnil v rekordně krátkém čase.Na jeho status pak vzápětí reagovali další lidé, kteří naznačovali, že Lipavský „propásl dobrou příležitost mlčet, a to hned několikrát“.Další se zaměřili i na jiného českého ministra, a sice šéfa zdravotnictví Vlastimila Válka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

