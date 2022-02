https://cz.sputniknews.com/20220210/snizi-hladinu-cholesterolu-po-prvnim-uziti-odbornici-uvedli-koreni-se-superschopnostmi-17546809.html

Sníží hladinu cholesterolu po prvním užití. Odborníci uvedli koření se superschopnostmi

Sníží hladinu cholesterolu po prvním užití. Odborníci uvedli koření se superschopnostmi

Vysoký cholesterol výrazně zvyšuje riziko srdečních onemocnění, proto musíme dbát na jeho zdravou hladinu. Bylina Pískavice řecké seno vám může výrazně pomoci... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Tato jednoletá bylina patří do čeledi bobovitých a je známá již od starověku. Pěstuje se na jihu Evropy, v západní Asii a severní Africe.Při studiu vlivu tohoto koření na hladinu cholesterolu odborníci studovali různé databáze, jako je například MEDLINE, EMBASE, CINAHL aj. Ve výsledku vědci zjistili, že semena pískavice řecké seno mají „statisticky významný“ účinek na snížení cholesterolu o 15-33 %, což bylo zjištěno v pěti vědeckých pracích.Podle odborníků jedna studie prokázala, že listy Pískavice řecké seno snižují hladinu cholesterolu o devět procent již po prvním užití.Jak upozorňuje Daily Express, konzumace semen Pískavice řecké seno má tak pozitivní účinek díky vysokému obsahu vlákniny. Rozpustná vláknina, která absorbuje vodu, tak může snížit vstřebávání cholesterolu do krevního oběhu. Mayo Clinic uvádí, že na snížení LDL cholesterolu stačí denně 5-10 a více gramů rozpustné vlákniny. LDL cholesterol je označován jako „špatný“ cholesterol, jelikož ucpává tepny.Pokud bychom chtěli získat vysoký obsah vlákniny z jiných druhů rostlin, můžeme se zaměřit na zrna ječmene, která jsou schopna snížit riziko srdečních onemocnění, která jsou způsobena vysokou hladinou cholesterolu. Navíc díky konzumaci vlákniny a bílkovin, které jsou obsaženy v zrnech ječmene, můžeme shodit nějaké to kilo. Lidé, kteří se zúčastnili výzkumu, uvedli, že po konzumaci ječmene zhubli a necítili takový hlad. Zrna ječmene užívali šest týdnů.Černým čajem proti vysokému cholesteroluČerný čaj není jen základem pohodlí, ale také má dobrý vliv na cholesterol, jehož účinky byly zkoumány a popsány na portálu Journal of Nutrition.Studie sledovala sedm mužů a osm žen s vysokou hladinou cholesterolu. Pro řádný výzkum účinků byly do výzkumu kromě čaje zahrnuty také další nápoje. Kontrolní nápoj byl zvolen tak, aby barvou a chutí připomínal čaj. Později byl do tohoto nápoje také přidán kofein v množství odpovídajícímu jeho množství v čaji. Účastníci v průběhu tří týdnů dodržovali pitný režim, pili pět porcí nápoje denně.Ve výsledcích tohoto výzkumu se ukázalo, že těchto pět porcí denně přispělo ke snížení celkového cholesterolu o 6,5 procent. Pokud tedy jde o tzv. „špatný“ cholesterol, tak ve studii je zaznamenán pokles o 11,1 procent.Vědci dospěli k závěru, že zahrnutí černého čaje do jídelníčku, jenž ovšem má středně nízký obsah tuku, může snížit jak celkový, tak i „špatný“ cholesterol o zřetelné množství.Ve studii se podotýká také to, že snížením cholesterolu může čaj snížit i riziko ischemické choroby srdeční.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

