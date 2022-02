https://cz.sputniknews.com/20220210/ukrajina-se-plnou-parou-chysta-k-valce-rekl-sef-ruske-vnejsi-rozvedky-naryskin-17567720.html

Ukrajina se plnou parou chystá k válce, řekl šéf ruské vnější rozvědky Naryškin

Ukrajina se plnou parou chystá k válce, řekl šéf ruské vnější rozvědky Naryškin

Kyjevská vláda se připravuje k válce v Donbasu, na kontaktní linii soustředila všechny bojeschopné jednotky Ozbrojených sil Ukrajiny, řekl v rozhovoru pro MK... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-10T19:57+0100

2022-02-10T19:57+0100

2022-02-10T20:03+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

sergej naryškin

ukrajina

rusko

donbas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/834/17/8341729_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9e71a56ea95eb56bcf95f841579f84.jpg

Podle něj nacionalisté a západní mentoři tlačí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského do války.Existují dokonce informace o výskytu mnohonárodních oddílů džihádistických militantů,“ uvedl šéf zahraniční zpravodajské služby.Dodal, že do konfliktní zóny dorazili i novináři, aby připravili falešné příběhy.Jak uvedl šéf zahraniční zpravodajské služby, pouze kvůli schůzce poradců normandské čtyřky v Paříži ukrajinská vláda dočasně stáhla z Rady návrh zákona O základech státní politiky přechodného období.Za hlavní hrozbu pro Ukrajinu přitom označil konfrontaci v Donbasu.Dodal, že Moskva nikdy nepěstovala a nepěstuje plány na invazi na Ukrajinu.Dále uvedl, že kyjevská vláda chápe, co ji čeká v případě vojenského dobrodružství.Moskva se podle něj snaží obnovit dobré vztahy mezi zeměmi, ale tomu brání neschopnost kyjevských úřadů se dohodnout, protože jsou vedeny nacionalisty a západními mentory a nejsou schopny samostatného rozhodování.Napětí mezi Západem a RuskemV posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V souvislosti s tím Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě a posílá tam další síly a vojenský kontingent.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje minské dohody, podle nichž má být uzavřeno příměří a staženy těžké zbraně z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to včetně použití zakázané techniky - protitankového raketového systému Javelin a úderného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničních věcí RF opakovaně poukazují na to, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšířit zahraniční seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení, čímž ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Koncem loňského roku Moskva předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách. Kreml trvá na tom, aby NATO ukončilo vojenskou spolupráci s postsovětskými zeměmi, nevytvářelo základny na jejich území, omezilo rozmisťování útočných zbraní u ruských hranic, stáhlo americké jaderné zbraně z Evropy a nerozšiřovalo se na východ.27. ledna Rusko obdrželo písemnou odpověď. Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější – nerozšiřování aliance.

ukrajina

rusko

donbas

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergej naryškin, ukrajina, rusko, donbas