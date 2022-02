https://cz.sputniknews.com/20220210/v-cesku-klesa-pocet-testovanych-pribylo-pres-34-tisic-nakazenych-17558659.html

V Česku klesá počet testovaných. Přibylo přes 34 tisíc nakažených

V Česku klesá počet testovaných. Přibylo přes 34 tisíc nakažených

Středeční testy na covid-19 v Česku prokázaly 29 059 nových případů nakažení koronavirem, k tomu je nutné přičíst také 5 001 reinfekcí. Aktuálně za posledních... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-10T11:00+0100

2022-02-10T11:00+0100

2022-02-10T11:22+0100

česko

česká republika

covid-19. pandemie koronaviru

koronavirus

omikron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/09/12201245_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e8ea5622318f01de9618299268f4ca95.jpg

Jak uvádí web českého ministerstva zdravotnictví, situaci v Česku silně ovlivňuje varianta omikron.V mezitýdenním srovnání také stoupl počet hospitalizovaných pacientů, ve středu v nemocnicích bylo 3 615 lidí, ve vážném stavu je 227 z nich.Nejhorší situace je v Mladé Boleslavi, kde za posledních sedm dnů připadá na 100 tisíc obyvatel 2 500,72 nakažených. Následuje Rychnov nad Kněžnou (2 476,9), Brno-venkov (2 260,18) a Opava (2 177,19).Ve středu bylo provedeno 96 800 testů (82 904 PCR, 13 896 antigenní).Od začátku epidemie tak bylo v Česku odhaleno již 3 340 318 případů koronaviru. K opakované nákaze došlo u 158 593 osob, zemřelo 37 660 lidí.Za celé úterý se nechalo očkovat pouze 15 219 osob. Kompletní očkování má přes 6,8 milionu osob, více než polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Začíná rozvolňováníDnes v Česku končí povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo prodělané nemoci. Podle premiéra Petra Fialy jediným omezením zůstane nošení roušek. Dnešním dnem tak i neočkovaní obyvatelé mohou vyrazit do hospod, fitness nebo bazénu. Brzy se změní také počet účastníků kulturních nebo sportovních akcí.„Přistupujeme k tomu kvůli tomu, jak se vyvíjí epidemie,“ uvedl včera po vládě premiér Fiala.Dnešním dnem tedy končí prokazování certifikátem při vstupu do bazénů, fitness, restaurací a další akce. Potvrzení o očkováni či prodělané nemoci ale zůstává při cestách do zahraničí. Ve většině státech nadále trvá prokazování.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220210/zacina-rozvolnovani-bez-tecky-mohou-cesi-vyrazit-do-hospody-fitness-nebo-bazenu-17555258.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, covid-19. pandemie koronaviru, koronavirus, omikron