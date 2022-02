https://cz.sputniknews.com/20220210/vlada-fialy-spis-osvejkuje-evropskou-smernici-o-minimalni-mzde-nazor-17569958.html

Vláda Fialy spíš „ošvejkuje" evropskou směrnici o minimální mzdě. Názor

Jak se francouzská „inovace“ projeví na blahobytu občanů České republiky s nízkými platy? Odváží se k této francouzské revoluci kabinet ministrů, který je zřejmě ochoten šetřit na všem, aby snížil rozpočtový deficit o 80 miliard korun? O svůj názor se pro Sputnik podělil politolog Jan Miklas:Vláda Petra Fialy již nyní avizovala, že dává přednost, a bude prosazovat variantu, kterou prosazují zaměstnavatelé napříč zeměmi EU, tedy formu „doporučení“, nikoli závazné směrnice, jak požadují odbory v zemích EU – u nás ČMKOS.Připomínám, že varianta „doporučení“, je nevýhodná právě pro zaměstnance. Pro zaměstnance by bylo totiž mnohem výhodnější, pokud by prošla Evropským parlamentem podoba „závazné směrnice“. Podoba „doporučení“ by totiž celý návrh rozmělnila a šla by na ruku těm zaměstnavatelům, kteří chtějí zachovat maximum zisků pro sebe – na úkor zaměstnanců. Vzhledem k tradičně asociální povaze vládních stran (ODS, TOP 09) s převažující neoliberální ideologií a politikou „škrtů“ na převážně nižších příjmových vrstvách to není překvapivé. V Česku je totiž největší inflace a současně nejrychlejší zdražování (v rámci EU) už tak vysokých položek od bydlení až po potraviny. Současně však česká minimální mzda je spolu s Irskem nejvzdálenější od průměrné mzdy. Pouhých 43 %, což zcela jednoznačně vyvrací mýty o „rovnostářském Česku“, kde se „všichni mají dobře“. Právě pro české nízkopříjmové zaměstnance by tak zavedení evropské minimální mzdy bylo velmi přínosné. Návrh totiž počítá se zavedením 50 % hrubé mzdy v dané zemi jako nejnižší limit pro minimální mzdu. V Česku by tak minimální mzda rázem „poskočila“ na 19 500 Kč (oproti současným 16 200 Kč). Pravda vzhledem k velmi vysokým cenám všeho – od potravin až po bydlení – jaké jsou v Česku ve srovnání s relativně nízkými mzdami, to není žádná závratná částka, nicméně i tak by šlo o zlepšení pro značnou část pracujících v Česku.Vypadá minimální mzda v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi EU spravedlivě? A proč je taková, jaká je?Česká minimální mzda je ve srovnání EU a výkonu české ekonomiky velmi nespravedlivá a dlouhodobě se umisťuje na spodních žebříčcích v rámci EU. Zavedení evropské minimální mzdy by pomohlo snížit velké rozdíly minimální mzdy napříč zeměmi EU. Zatímco v Lucembursku je minimální mzda 2 257 eur, v Bulharsku je 332 eur.Ale vraťme se zpátky do EU a Česka. Za propadem české minimální mzdy v evropském srovnání stojí výhradně domácí pravicové vlády Topolánka a Nečase v letech 2006–2013, které na několik let zcela zmrazily růst minimální mzdy. Ještě více vynikne zaostávání české minimální mzdy v přepočtu na paritu kupní síly, kde je pozice České republiky ještě horší. V celé EU jsou na tom hůře než Česko už jen Estonsko, Slovensko, Litva a Bulharsko. Nejen země západní či jižní Evropy, ale i Polsko, Maďarsko a dokonce Rumunsko, ale i Černá Hora či Turecko, které nejsou členy EU, jsou na tom ve srovnání minimální mzdy a parity kupní síly lépe než Česko.Pokud se přesto během francouzského předsednictví nepodaří přijmout návrh o evropské minimální mzdě, jaký bude osud tohoto projektu, když tuto agendu převezme následující předsednická země – tedy Česko?A zde nastává kámen úrazu. Jak jsem již předeslal, za českého předsednictví by vláda Petra Fialy nejspíše s velkou pravděpodobností všemožně „torpédovala“ variantu „závazné směrnice“ a prosazovala variantu „doporučení“, která se dá takříkajíc „ošvejkovat“, a zaměstnancům by příliš nepomohla - na rozdíl od „unijní směrnice“, závazné pro všechny země. Proto je nyní velmi důležité, aby evropská minimální mzda byla přijata ještě za francouzského předsednictví. Bohužel to není zcela jisté, jelikož Francie chce evropskou minimální mzdu prosadit v Evropském parlamentu do dubna, kdy Francii čekají prezidentské volby. Pokud se to do té doby nestihne, potom by nejspíš už agendu bohužel převzalo Česko a prosazoval by ji kabinet Petra Fialy. Ten má ale jiné priority než zlepšování podmínek zaměstnanců – a jak vidíme již nyní, vláda Petra Fialy raději „haraší zbraněmi“, a v současné tristní ekonomické situaci zcela neodůvodněně plánuje zvyšování nákladů na obranu na 2 % HDP.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

