https://cz.sputniknews.com/20220210/vojaci-nato-strileli-v-kabulu-do-lidi-tvrdi-cnn-pentagon-to-popira-17558115.html

Vojáci NATO stříleli v Kábulu do lidí, tvrdí CNN. Pentagon to popírá

Vojáci NATO stříleli v Kábulu do lidí, tvrdí CNN. Pentagon to popírá

Dramatický odchod z Afghánistánu doprovázel teroristický útok u kábulského letiště. Následně koaliční vojáci zahájili chaotickou střelbu. Očití svědci tvrdí... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-10T13:42+0100

2022-02-10T13:42+0100

2022-02-10T13:42+0100

svět

afghánistán

armáda

nato

usa

cnn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/15638164_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_4438591469e9ad82fa6eac47aaf513fa.jpg

Nejasnosti kolem srpnového útoku v Kábulu nadále přetrvávají. Jak tvrdí CNN, afghánské civilisty, kteří se zoufale snažili dostat na letiště, nezabíjel pouze sebevražedný útočník Islámského státu*. Po samotném výbuchu pak přišla chaotická střelba do davu ze strany vojáků, kteří měli na starosti ochranu letiště Hámida Karzaje.Americká televize vedla vlastní vyšetřování po dobu čtyř měsíců. Novináři si vyslechli množství svědků jak z řad lidí, kteří útok přežili, tak i výpovědi lékařů z pěti nemocnic a přečetli si jejich lékařské zprávy. Vše nasvědčuje o smrtící střelbě do civilistů.„Vojáci přišli a začali střílet,“ řekl stanici přeživší Nurulláh Zachel, který se zachránil tím, že si po výbuchu lehl na zem. Žena Morsal Hamidiová, která útok přežila, tvrdí, že ji střela zasáhla do čelisti.Za pravdu jim dávají i lékaři italské polní nemocnice v Kábulu, kteří uvedli, že mezi mrtvými bylo i devět zastřelených, z toho sedm bylo zabito zásahem do hlavy.Podobně mluví i lékař jedné z největších kábulských nemocnic, který si přál zůstat v anonymitě. Říká, že po výbuchu vyjmul střely z těl čtyř zraněných a rány po střelných zbraních viděl i u mnoha mrtvých.Novináři CNN proto docházejí k závěru, že za velké množství mrtvých a zraněných mohou kromě teroristů skutečně i koaliční vojáci. Dává jim za pravdu někdejší inspektor OSN a vyšetřovatel válečných zločinů Chris Cobb Smith, kterého CNN přivedla na místo výbuchu, uvedl, že samotný výbuch nemohl zabít tak velký počet lidí.Pentagon: Vojáci za to nemohouVlastní vyšetřování Pentagonu ale došlo k jiném závěru. Zpráva americké armády, která se mimo jiné opírá o svědectví 139 osob, tvrdí, že téměř dvě stovky lidí před letištěm zabila pouze exploze výbušniny.Vyšetřovatelé americké armády tvrdí, že na tělech obětí a zraněných žádné střelné rány nebyly.Nicméně samotní vojáci, kteří v tu dobu nesli stráž, střelbu přiznávají. Američtí vojáci tvrdí, že mířili na dva podezřelé ozbrojené muže, kteří stáli nad davem. Britové údajně stříleli pouze do vzduchu.Svědectví přeživších, kteří tvrdí opak, Pentagon vysvětluje duševním otřesem a zmatením vzpomínek na něco, co mozek nedokázal zpracovat.Kromě toho forenzní expertíza, kterou provedla americká armáda, uvádí, že bomba tak velký počet lidí zabít skutečně mohla.Připomeňme, že 29. srpna, tři dny po teroristickém útoku u kábulského letiště, Američané provedli útok bezpilotním letounem na podezřelý automobil. Nejprve tvrdili, že se jim podařilo zlikvidovat vozidlo Islámského státu* s výbušninami, jehož exploze zabila několik civilistů.Později ale vyšlo najevo, že se jednalo o civilní vůz a útok zabil 10 Afghánců, z toho bylo sedm dětí. Pentagon následně oznámil, že nehodlá potrestat vojáky, kteří za útokem dronu stáli.*Teroristická organizace zakázaná v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220209/lipavsky-na-ukrajine-v-neprustrelne-veste-podporuje-tim-adoraci-valecnych-zlocincu-nazor-17543744.html

afghánistán

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, armáda, nato, usa, cnn