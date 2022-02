https://cz.sputniknews.com/20220210/youtube-zakazal-ruske-televizni-stanici-vysilat-soudni-jednani-o-genocide-behem-2-svetove-valky-17560139.html

YouTube zakázal ruské televizní stanici vysílat soudní jednání o genocidě během 2. světové války

YouTube zakázal ruské regionální televize Don 24 provádění přímých přenosů na svém účtu, takže pro přenos videa ze soudu o uznání genocidy v Rostovské oblasti... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Ve čtvrtek 10. února krajský soud ruského města Rostov na Donu projedná žádost o uznání zločinů nacistických útočníků v Rostovské oblasti, kde bylo během Velké vlastenecké války zabito přes 125 000 civilistů a válečných zajatců, jako genocidu národů SSSR.Podle Maksaka před dvěma dny televizní kanál oznámil, že plánuje vést vysílání tohoto soudního procesu, pro které byly otevřeny odkazy, včetně i na YouTube.Poznamenal, že tímto způsobem kanál nyní nemůže šířit video a vysílání.Maksak poznamenal, že otevřeli jiný kanál pro vysílání a při této příležitosti plánují kontaktovat ruskou Federální službu pro dohled v oblasti komunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků (Roskomnadzor).V období Velké vlastenecké války Rostovská oblast byla dvakrát obsazená německými útočníky: od října do listopadu roku 1941 a od července 1942 do 14. února 1943.Podle Generální prokuratury Ruské federace v regionu během okupace působily represivní jednotky. V letech 1941-1943 systematicky střílely civilisty i válečné zajatce, nezákonně zatýkaly sovětské občany, používaly kruté mučení, poté zatčené zabíjely a jejich těla házely do jam. Během období dočasné okupace regionu nacisté a jejich spolupachatele zabili nejméně 126 tisíc mírumilovných sovětských občanů a válečných zajatců.Cenzura vůči ruským médiímV listopadu Roskomnadzor informoval agenturu Sputnik, že od roku 2020 zaznamenal více než 50 faktů cenzury materiálů z ruských médií a jejich oficiálních účtů zahraničními internetovými stránkami, nejčastější cenzura materiálů z médií jako Sputnik, RT, Anna News, polovina z nich byla zaznamenána na YouTube.V prosinci – hned první den zahájení televizního vysílání – YouTube zablokoval nový kanál RT DE – RT auf Sendung. V srpnu Lucembursko oficiálně odepřelo RT DE vysílací licenci s odvoláním na „informace a analýzy německých úřadů“. V září YouTube trvale odstranil dva účty RT DE za údajné „porušení pokynů pro komunitu“. RT DE byla zároveň na čtvrtém místě z hlediska vlivu mezi německy psanými médii a podle Tubular Labs porazila Deutsche Welle a další německá média.Již 1. února 2022 Komise pro registraci a dohled nad mediálními regulátory v Německu oficiálně zakázala vysílání kanálu RT DE TV v Německu s tím, že organizátoři vysílání nemají potřebné povolení. RT DE Productions se proti rozhodnutí německého regulátora odvolá u soudu. Ruské ministerstvo zahraničí vysvětlilo, že televizní kanál fungoval na základě licence vydané Srbskem a plně v souladu s Evropskou úmluvou o přeshraniční televizi, jejíž smluvní stranou je i Německo. Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že přistoupí k provádění odvetných opatření vůči německým médiím akreditovaným v Rusku, stejně jako internetovým zprostředkovatelům, které svévolně a bezdůvodně odstranily účty televizního kanálu ze svých platforem.Rusko v reakci na ukončení vysílání televizního kanálu RT DE zejména uzavírá kancelář Deutsche Welle v Ruské federaci a ruší akreditace všem zaměstnancům jeho ruského zastoupení a také zastavuje satelitní a jiné vysílání stanice v Rusku. Vysoce postavený zdroj v ruském ministerstvu zahraničí informoval Sputnik, že opatření přijatá proti německým médiím v Rusku jsou odvetná, a pokud Německo změní svůj postoj k RT DE, pak Rusko zareaguje kladně. Zdroj také poznamenal, že během návštěvy německé ministryně zahraničí Annaleny Berbockové v Moskvě byla navržena východiska z krize kolem RT DE, ale Berlín o tom odmítl diskutovat.

