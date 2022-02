https://cz.sputniknews.com/20220210/zacina-rozvolnovani-bez-tecky-mohou-cesi-vyrazit-do-hospody-fitness-nebo-bazenu-17555258.html

Začíná rozvolňování. Bez tečky mohou Češi vyrazit do hospody, fitness nebo bazénu

Dnes v Česku končí povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo prodělané nemoci. Podle premiéra Petra Fialy jediným omezením zůstane nošení roušek... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

„Přistupujeme k tomu kvůli tomu, jak se vyvíjí epidemie,“ uvedl včera po vládě premiér Fiala.Dnešním dnem tedy končí prokazování certifikátem při vstupu do bazénů, fitness, restaurací a další akce. Potvrzení o očkováni či prodělané nemoci ale zůstává při cestách do zahraničí. Ve většině státech nadále trvá prokazování.Co se tedy v Česku mění?Od 10. února se všechny služby otevírají také neočkovaným, bez problému tak lidé mohou navštívit například kadeřnictví, fitness, bazény, ale také kulturní a sportovní akce, restaurace nebo hotely.14. února je posledním dnem, kdy se budou muset otestovat všichni žáci a studenti základních, středních a vyšších odborných škol.Od 18. února v Česku končí plošné testování zaměstnanců. Vláda schválila, že následně se testování bude týkat neočkovaných pracovníků ve zdravotnických a sociálních zařízeních a také na ty, kteří v tomto oboru nemoc neprodělali.Již 19. února bude navýšen maximální počet účastníků na hromadných akcích ze 100 na 500. V případě sedících je možné navýšit kapacitu nad 1000 diváků, a to o dalších 50 procent zbývající kapacity. Ve zkratce to znamená, že na fotbalový stadion s kapacitou 20 tisíc diváků může přijít 1000 účastníků a padesát procent ze zbývající kapacity (19 000 sedadel), což je 9,5 tisíce, na stadionu tak může být 10 500 diváků.Od 1. března by v Česku mělo platit pouze opatření nařizující mít zakrytá ústa a nos ve vnitřních prostorách – MHD, zaměstnání, škola, nemocnice, na akcích a na úřadech. Podle Fialy ale bude záležet na vývoji pandemie.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

