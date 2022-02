https://cz.sputniknews.com/20220210/zavan-totality-a-dvoji-metr-poradce-premiera-fialy-si-brousi-zuby-na-media-17556750.html

Závan totality a dvojí metr. Poradce premiéra Fialy si brousí zuby na média

Poradce premiéra Fialy chce změnit mediální krajinu v Česku. Jde o nebezpečný plán, který nevoní ani pravdou, ani láskou. Ale spíš Rudým právem. 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Co si, drazí čtenáři, představujete pod pojmem svoboda tisku? Mnozí z nás by řekli, že jde o svobodu umožňující necenzurovaně zveřejňovat různé názory a informace, a tím utvářet pestrou mozaiku mediálního prostoru. Anebo je to takový informační švédský stůl, ze kterého si každý čtenář či divák vybere, na co má chuť.Někdo rád pravdu, někdo se rád nechá vodit za nos médii hlavního proudu, někdo se rád baví skandály celebrit. To je přirozený stav. Ten může brzy skončit. Nový poradce premiéra Fialy chce, aby byly nejvíc slyšet média, která hlásají liberální pravdu.O co jde? Poradce premiéra Petra Fialy pro dezinformace a média Michal Klíma poskytl rozhovor pro server Forum 24, českou armádou usvědčené dezinformační médium.Na tom by nebylo nic překvapivého. Šokující jsou ale slova pana Klímy. Ta se dají interpretovat tak, že usiluje o státní podporu těch správných médií, a zároveň si přeje, aby současná kontrola veřejnoprávních médií skončila a doznala podstatné změny, ve prospěch liberalismu samozřejmě.„Tam víme, k čemu došlo – k výrazné koncentraci v rukou Andreje Babiše a oligarchů, kteří s ním více či méně spolupracují. Naopak se vytvořila menší soukromá média, která zajišťují pluralitu, která je na mediálním trhu nutná. Nejsou ale dostatečně ekonomicky silná a tím, jak je trh rozložen a koncentrován, je těžké, aby se mohla rozvíjet...Je to ale pochopitelně správně v tom ohledu, že vláda nemá média kontrolovat, ale na druhé straně je v zájmu země a společnosti, aby existovala pluralita médií a aby média byla svobodná a nezávislá. Nějakým způsobem se to musí řešit...Tím se dostáváme zpět k oblasti dezinformací. Aby společnost před nimi byla chráněna, musí mít kvalitní, silná a profesionální média, která šíří zpravodajství, které není záměrně nepravdivé," to je citát číslo jedna.Vláda by podle slov Klímy neměla média kontrolovat, ale tím, že jim bude dávat finance, si je fakticky upoutá na řemínek. Dá se říct, že půjde o zestátnění těch médií, která se považují za liberální a šíří pravdu a lásku. A až k nim přijde státní úředník, budou psát, jak jim Fialova vláda řekne nebo financemi naznačí? A vše je samozřejmě podáváno jako boj s dezinformacemi. To už je taková klasika.Citát číslo dvě. „Novela, kterou nyní připravilo ministerstvo kultury, se soustřeďuje opravdu zejména na zapojení Senátu do volby rad. Ale v návrhu, který připravily v loňském roce Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu, Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Rekonstrukce státu, jsou identifikovány tři nejdůležitější kruhy. První je volba, což není jen o podílu senátu, ale měla by být stanovena kritéria pro to, která organizace může navrhovat, tak aby zde nebyly různé obskurní organizace jako v minulosti. Současně by navrhovaní kandidáti měli splňovat také nějaká kritéria. My jsme navrhovali, aby pro členy platila přiměřeně kritéria Kodexu ČT. Jinými slovy – v televizi nesmí pracovat někdo, kdo nedodržuje etické principy mimo tu televizi, například v jiných sdělovacích prostředcích, třeba i ve svých. Takový člověk by ale také neměl být členem rady. Jestliže má někdo vlastní televizi nebo někde v médiích vystupuje a chová se neeticky, neměl by být členem mediální rady. A co se týče druhého kritéria, to je soudní přezkoumatelnost. Málokdo ví, že rozhodnutí Rady ČT nejsou soudně přezkoumatelná ve své většině. Přezkoumatelná není ani volba členů rad sněmovnou. V případě porušení zákona při volbě by ale měl mít možnost zasahovat Nejvyšší správní soud, který by mohl volbu označit za neplatnou."Ve zkratce řečeno, Klíma a organizace, v nichž sedí nebo k nimž má velmi blízko, budou kádrovat a určovat, kdo smí dohlížet nad veřejnoprávními médii. Nad Českou televizí a Českým rozhlasem, který si platíme. Podle premiérova poradce v jejich radách musí sedět svazáci naší doby?To není pravda a láska. Ani návrat slušnosti. To vypadá jako frontální útok na svobodu médií a další naše svobody.Svůj názor na hrozící omezení svobody médií sdělil Sputniku člen SPD, držitel medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2. stupně, bývalý rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií Lubomír Pána.„Názory pana Klímy zavání totalitou, zejména používáním „dvojího metru“. S čím lze souhlasit je to, aby stát financoval veřejnoprávní média, tedy ČT a ČRo, aby se zrušilo „vynucené výpalné“ v podobě poplatků, když obě tyto instituce neplní funkci veřejnoprávní služby. Diváci a posluchači, kteří si zachovali vlastní pohled na svět kolem sebe, zpravodajství ČT a ČRo nesledují a jsou nuceni přispívat partě redaktorů a jejich kamarádům na pohodlný život. Arogance některých redaktorů, ale i vedení ČT již dosáhla vrcholu a tady by opravdu bylo vhodné, aby stát zasáhl.Co si pan Klíma představuje pod státním financováním správných médií zní opravdu děsivě. V době nedávno minulé jsme toto již zažili, a to nebylo tak do očí bijící jako tomu je dnes.Pokud by stát skutečně převzal financování ČT a ČRo, je zcela logické, že si zajistí kontrolu fungování těchto institucí prostřednictvím nějaké rady či jiného orgánu," říká expert.Nevypadá to jako nebezpečný zásah do svobody médií v ČR?„Záleží na tom, jak tyto zásahy budou vypadat. Zatím to vypadá tak, že jsou podporování nejrůznější udavači, elfové, samozvaní cenzoři. Toto považuji za nebezpečné zásahy do svobody médií u nás.Do svobody médií také mohou zasahovat (a podle mne i zasahují) tzv. nezávislé neziskové instituce. Dávám jen k zamyšlení, proč poradce premiéra radí, aby se ve státní správě a samosprávě (v našem případě ve vládě) přihlíželo a vycházelo z názorů neziskových organizací, které někdo založil a které hájí zájmy svých zakladatelů a sponzorů. Právě před jím doporučovanými neziskovkami bychom se měli mít na pozoru. Jsou to: Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu, Nadační fond nezávislé žurnalistiky a Rekonstrukce státu," říká pan Pána.Potřebuje vůbec česká mediální krajina ozdravení? Pokud ano, v jaké oblasti?„Jak jsem již uvedl výše, ozdravení by si zasloužila především veřejnoprávní média. Zpravodajství by mělo být zpravodajstvím a diváka nezajímají názory či pocity redaktora, jak jsme tomu svědky zejména v ČT.Ostatní média a jejich redaktoři mají právo na svůj názor, a pokud není v rozporu s Ústavou a zákony ČR, mají právo ho svobodně šířit. A diváci, posluchači a čtenáři rozhodnou o životaschopnosti toho kterého média, protože výsledek práce novináře je zboží jako kterékoliv jiné a trh rozhodne, zda najde svoje uplatnění.Není chybou, o čem veřejnoprávní média mluví, ale je chybou, co zamlčují. Nejčerstvějším příkladem jsou demonstrace v Kanadě či rozklad mírumilovné nizozemské populace, kde se po mnoha letech klidu opět brutálně demonstruje," říká Lubomír Pána.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

