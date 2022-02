https://cz.sputniknews.com/20220211/a-je-to-oficialni-vedeli-jste-ze-si-z-brambor-muzete-pripravit-latte-ctete-jak-na-to-17564003.html

A je to oficiální! Věděli jste, že si z brambor můžete připravit latté? Čtěte, jak na to

Pokud se zaměříte na alternativy mléčných výrobků, pak zjistíte, že je dnes na výběr spousta „mlék“. Ta nejnovější alternativa by ale mohla změnit pravidla... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Bramborové mléko se nezdá být zrovna nejchutnější věcí na světě, ale to nevadí. Vždyť ovesné nebo sójové mléko také není zrovna chuťově nejlepší, a podívejte se, jak populární jsou. Nemluvě o tom, že tato nová mléčná alternativa je zjevně „lahodně krémová“ a skvělá pro domácí latté a cappuccino. Podle článku jsou brambory „nejekologičtější ze všech mnoha ekologicky uvědomělých mlék“. Pěstování brambor využívá asi polovinu půdy, kterou vyžaduje pěstování ovsa, a vyžaduje méně než 2 % vody, kterou potřebují mandle.První komerčně dostupné bramborové mlékoBramborové mléko je víc než jen teoretické, existuje v reálném světě a je zjevně docela populární. Švédský startup Veg of Lund představil první bramborové mléko značky Dug v květnu minulého roku. Jde o první alternativu veganského mléka na bázi brambor na světě. Složení kromě brambor obsahuje hrachový protein, maltodextrin, čekankovou vlákninu, řepkový olej a přírodní aromata. Je také obohaceno o vitamíny D, B12 a kyselinu listovou.Dug je aktuálně dostupný ve třech příchutích: Original, Barista, Unsweetened. Celá řada je bez laktózy, sóji, lepku a ořechů, čímž se odlišuje od ostatních veganských mlék na trhu. Dá se s ním vařit, péct, a dokonce vytvořit i dokonalou pěnu na latté. Na instagramovém účtu tohoto produktu již najdete recepty na pečení založené na bramborovém mléce.Švédská společnost plánuje vstup do dalších evropských zemí i na čínský trh. I když nedávné uvedení DUG Potato Milk vyvolalo poprask, úspěch této mléčné alternativy není zaručen. Někteří, kteří jjej vyzkoušeli, ho popisují jako „neutrální“ nebo si stěžují na slanou chuť. Problémem pro některé lidi může být i nedostatek bílkovin. Pouhý jeden gram bílkovin na porci ve srovnání s osmi gramy sójového mléka a třemi gramy ovesného mléka není zrovna zdrojem bílkovin, ale na tom by nemělo příliš záležet, pokud bílkoviny přijímáte z jiných zdrojů.Podomácku vyrobené bramborové mlékoPokud vás však láká ochutnat bramborové mléko, pak budete rádi, protože si ho můžete vyrobit doma. Na internetu jsou k dispozici desítky receptů na domácí bramborové mléko. Brambory v podstatě jen uvaříte, pak rozemelete, poté je smícháte s vodou, ve které se vařily, scedíte a přidáte další vodu, dokud nedosáhnou požadované konzistence.

