Agentura Reuters zjistila, proč byl mezi Macronem a Putinem velký stůl

Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl v Rusku absolvovat PCR test na koronavirus, když přicestoval na jednání s prezidentem RF Vladimirem Putinem, a... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle informací od zdrojů byla Macronovi předložena volba: buď se nechá otestovat a získá možnost s Putinem hovořit na kratší vzdálenost, anebo test odmítnout a zachovávat bezpečnou vzdálenost.Jeden ze zdrojů Reuters upřesnil, že Macron měl PCR test ve Francii před odletem do Ruska a také antigenní test po příletu. Toto testování provedl jeho osobní lékař.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dříve dodržování vzdálenosti mezi oběma prezidenta odůvodnil protikoronavirovými opatřeními. „Jde o výlučně epidemiologická opatření,“ vysvětlil v komentáři pro magazín Podjom.Rozhovor Putina a Macrona probíhal v Moskvě 7. února a trval přes pět hodin.V průběhu tiskové konference po jednáních Putin varoval, že v případě zapojení Ukrajiny do NATO se může pokusit dobýt Krym zpátky silou, a v tomto případě začne podle prezidentova názoru konflikt za účasti aliance.„Ptal jsem se na minulé konferenci: Copak máme bojovat s NATO? Chtěl bych se ale zeptat také vás. Je přece i druhá část této otázky: Copak chcete bojovat s Ruskem? Zeptejte se svých čtenářů, diváků a uživatelů internetových médií: Chcete, aby Francie válčila s Ruskem? A právě tak tomu bude,“ řekl Putin francouzskému novináři, který mu položil otázku.V průběhu tiskové konference pronesl ruský prezident větu, jíž se pak dostalo velkého ohlasu: „Ať už se ti to líbí nebo ne, vydrž, má krasavice. Je třeba to plnit.“ Takto okomentoval výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že se mu nelíbí ani jeden bod minských dohod.Macron ze své strany po jednání prohlásil, že je třeba najít společnou odpověď na otázky bezpečnosti pro Rusko a Evropu. „Dialog je jediným prostředkem, který umožní dosáhnout skutečné stability a bezpečnosti pro evropský kontinent,“ zdůraznil.Připustil také, že projednání ukrajinského konfliktu s Putinem „může být začátkem cesty, kterou musíme projít – cesty deeskalace“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

