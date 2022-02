https://cz.sputniknews.com/20220211/armada-cr-letos-kvuli-skrtum-nedostane-bojova-vozidla-pechoty-cernochova-si-ale-kopla-do-metnara-17578022.html

Armáda ČR letos kvůli škrtům nedostane bojová vozidla pěchoty. Černochová si ale kopla do Metnara

Vládní návrh státního rozpočtu počítá se snížením výdajů obranného resortu o 5,5 miliardy korun, větší část těchto prostředků měla původně směřovat na první... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Plánované škrty státního rozpočtu na letošní rok, kterými vláda chce dostat schodek pod 300 miliard korun, se mají dotknout i rozpočtu resortu obrany, který v případě schválení vládního návrhu bude mít k dispozici kolem 88 miliard korun, což znamená snížení o 5,5 miliard. Většina ušetřených prostředků, a sice 4,83 miliardy korun, byla určená na první splátku za bojová vozidla pěchoty, nicméně vedení ministerstva obrany ujistilo, že BVP stejně budou nakoupeny, peníze na realizaci této zakázky by totiž měly být vyčleněny v následujících letech.Jak poznamenala šéfka obranného resortu Jana Černochová, vláda by stejně nestihla uzavřít smlouvu na nákup bojových vozidel v letošním roce, a to údajně kvůli tomu, že předchozí vedení ministerstva nestihlo připravit veřejnou zakázku.Svoji kolegyni podpořil i ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, který uvalil veškerou odpovědnost za vzniklou situaci na bývalého ministr obrany Lubomíra Metnara.Záminka pro škrty?Na tato obvinění ze strany zástupců současné vlády na svou adresu reagoval samotný Metnar, který tvrdil, že jde o spekulace o snahu odůvodnit škrty rozpočtu obranného resortu. Podle slov Metnara skutečným důvodem zamítnutí nabídek uchazečů o tendr bylo to, že nesplnili stanovené podmínky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

