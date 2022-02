https://cz.sputniknews.com/20220211/bagarova-planuje-dalsi-tehotenstvi-17571754.html

Bagárová plánuje další těhotenství

Bagárová plánuje další těhotenství

Poté, co zpěvačka Monika Bagárová a MMA zápasník Makhmud Muradov zase po měsíčním rozchodu sdílí jednu domácnost, 27letá maminka opět září štěstím. 11.02.2022

2022-02-11T08:59+0100

2022-02-11T08:59+0100

2022-02-11T08:59+0100

Zpěvačka totiž prostřednictvím Instastories prozradila, co je pro ni v životě důležité a kolik by si přála dětí.„Ke štěstí mi stačí málo, ale přitom je to tak moc. Zdravá rodina, láska, úsměv a radost mých nejbližších,“ dodala Monika s tím, že všechno ostatní jsou jen krásné bonusy.Na otázku své sledující, jaký sen by si krásná maminka ráda splnila, tak Monika odpověděla, že žije svůj vlastní sen, za což je každý den vděčná „Pánu Bohu a svým rodičům“.Další otázku dostala Monika od zpěváka Jana Bendiga, s nímž se zpěvačka seznámila v pěvecké soutěži SuperStar.Monika mu také se smíchem odpověděla, že by to „ráda stihla do třiceti“.Do těch třiceti ovšem zůstávají jen necelé tři roky, proto je zřejmě těžké vnímat takový záměr jinak než vtip. Každý vtip má ale v sobě zrnko pravdy, a tak lze předpokládat, že znovusjednocený pár by nebyl proti zadělat alespoň ještě jedno roztomilé miminko. Čas nám ukáže.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer, Machmud „Mach“ Muradov byl donedávna jejím partnerem. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Zápasník MMA Muradov se ale kvůli častým cestám do rodného Uzbekistánu nacházel většinu svého času mimo český domov. Ve své rodné zemi měl totiž rozjetou vlastní zápasnickou ligu Muradov Professional League, kvůli čemuž měl s Bagárovou de facto vztah na dálku. V médiích se proto hodně spekulovalo o tom, že se mladí rodiče rozešli a že již netvoří pár. To se nakonec potvrdilo.Bagárová své příznivce před Vánoci informovala o tom, že s Machem již pár netvoří. Po třech letech jejich vztah skončil rozchodem. Monika uvedla, že se s Machem „rozešli z mnoha důvodů“. Nakonec se ale mladí rodičové dohodli, že to zkusí, a tak se k sobě zase vrátili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

