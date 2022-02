Čaputovou čeká odplata za upřednostnění cizích zájmů. Fico zaslal prezidentce SR varovný dopis

„Dohoda opravňuje Ozbrojeným silám USA minimálně jedenáct let bezplatně a úplně kontrolovat slovenské letecké základny v Kuchyni a na Sliači;

Dohoda poskytuje plné právo vojenským letadlům USA svobodně přistávat, vzlétat na všech letištích na území SR (tedy i civilních pod kontrolou SR) a svobodně přelétávat nad naším územím, aniž by bylo možné do těchto letadel vstupovat a kontrolovat je (to platí i pro vojenská motorová vozidla a plavidla);