Časově neomezený protest. Ukrajinský opozičník Jevhenij Murajev reagoval na sankce vůči své televizi

„To, co nyní zaznělo, to je uzavření televizního kanálu NAŠ. To znamená, že přecházíme na časově neomezené protesty, což znamená, že budeme (vysílat - pozn. red.) prozatím na internetu. Od pondělí přecházíme na časově neomezené protesty a žádáme všechny, aby nás podpořili,“ prohlásil Murajev ve vysílání televizního kanálu NAŠ.