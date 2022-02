https://cz.sputniknews.com/20220211/hrib-se-vydava-na-ukrajinu-aby-vyjadril-solidaritu-setka-se-s-kyjevskym-starostou-klickem-17576748.html

Hřib se vydává na Ukrajinu, aby vyjádřil solidaritu. Setká se s kyjevským starostou Kličkem

Napjatá situace kolem Ukrajiny stále pokračuje a vypadá to, že nějaké rozumné řešení zatím není na pořadu dne. Nicméně, pražský primátor Zdeněk Hřib se po... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

O tomto Hřibově plánu informoval pražský magistrát ve své tiskové zprávě.Magistrát si také stojí za tím, že Kyjev a Prahu i nadále spojuje ku příkladu historická zkušenost s totalitními režimy. Hřib zde chce zastupovat pakt svobodných měst, který byl založen v roce 2019 starosty Bratislavy, Budapešti, Prahy a Varšavy. Jeho cílem je chránit a prosazovat demokratické hodnoty, lidská práva, zásady právního státu, svobodu slova, shromažďování a tisku. Pakt přitom striktně odmítá neliberální tendence, populismus a xenofobii.Za zmínku ale stojí, že Hřib rozhodně není jediný politik, jehož kroky v poslední době vedou právě na Ukrajinu. Již dříve tam odcestoval například český ministr zahraničí Jan Lipavský. Ten směřoval až na Donbas na východě země. Ze světových státníků pak do této země zavítal francouzský prezident Emmanuel Macron či německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Spojené státy americké naopak vyzvaly své občany, aby tuto zemi okamžitě opustili a necestovali do ní. Argumentovali tím, že je zde zvýšená hrozba ruského vojenského zásahu, a také riziko onemocněním covidem-19.Situace mezi RF a ZápademKyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

