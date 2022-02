https://cz.sputniknews.com/20220211/jak-se-zbavit-tuku-na-brise-dietologove-uvedli-pet-napoju-ktere-vam-v-tom-pomohou-17575615.html

Jak se zbavit tuku na břiše? Dietologové uvedli pět nápojů, které vám v tom pomohou

Jak se zbavit tuku na břiše? Dietologové uvedli pět nápojů, které vám v tom pomohou

Existují užitečné nápoje, které nevedou k nabírání na váze, ale naopak pomáhají zbavit se viscerálního tuku, uvádí se příspěvku na americkém portálu Eat This... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Jak vysvětlila ředitelka oddělení Worldwide Nutrition Education and Training společnosti Herbalife Nutrition dietoložka Susan Bowermanová, sladké nápoje zvyšují hladinu cukru v krvi, a kvůli tomu vzniká nadváha. „A mezitím nápoje, které by naopak snižovaly hladinu cukru v krvi a napomáhaly hubnutí, prostě neexistují,“ pokračovala.Označila zároveň za pomocníky v boji s viscerálním tukem nápoje neobsahující kalorie – ty umožňují snížit jejich celkovou spotřebu, což přivádí k hubnutí a ke snížení množství tuku. Odbornice mezi ně zařadila neslazený čaj, kávu a dietní sodovku, která neobsahuje cukr. Doporučila přitom brát ohled na to, s čím se konzumují nápoje s umělými sladidly.Druhý v seznamu je zelený čaj. Obsahuje kofein a katechiny – biologicky aktivní látky rostlinného původu. „Tyto dvě nejdůležitější složky napomáhají intenzivnějšímu procesu okysličování tuku, a tedy i jeho spalování,“ řekla dietoložka Rachel Dickmanová. Vyzvala přitom k tomu, abychom se nesnažili pít co nejvíce zeleného čaje – není totiž zárukou, že tuk kouzelným způsobem zmizí, ale napomůže tomu.Následuje nesladký černý čaj. Je bohatý na přírodní flavonoidy – látky, které pomáhají snížit objem viscerálního tuku. Čtvrtým nápojem je káva. Potlačuje chuť na jídlo díky obsahu kofeinu a také stimuluje vývin organismem tepla, což zvyšuje spotřebu kalorií.Bowermanová ze své strany doporučila pít také proteinové koktejly na základě sérové bílkoviny.Proteinové koktejly pomáhají také neztratit svalovou hmotu při hubnutí, což je také velmi důležité.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

