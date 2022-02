https://cz.sputniknews.com/20220211/je-nadherna-dara-rolins-ukazala-dospivajici-dceru-a-lidem-spadla-celist-17580824.html

„Je nádherná!“ Dara Rolins ukázala dospívající dceru a lidem spadla čelist

„Je nádherná!“ Dara Rolins ukázala dospívající dceru a lidem spadla čelist

Slovenská zpěvačka Dara Rolins se na svém instagramovém účtu pochlubila snímkem se svou náctiletou dcerkou Laurou, a mnohým vytřela zrak. Nejen, že „malá Lola“... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-11T21:50+0100

2022-02-11T21:50+0100

2022-02-11T21:50+0100

celebrity

dara rolins

zpěvačka

fotografie

dcera

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0d/12918742_0:394:1200:1069_1920x0_80_0_0_15facf31a647c0b49cd6d254a3203016.jpg

Rolins nedávno představila kampaň týkající se jejího nového parfému. U této příležitosti sdílela fotografii se svou dcerkou, která se také objevila v kampani. Vůně totiž nese její jméno.Samotná kampaň sklidila velký úspěch a fanoušci to Daře dali opět znát ve svých reakcích. „Nádherná kampaň, nádherné fotky, na kterých jste obě nádherné,“ uváděli.Mnozí obdivovali hlavně to, jak je Laura už velká a jak krásně vypadá.Reagovali také na to, že mamince jako by z oka vypadla.Chvála se tak objevovala opravdu ve velkém. „Krásné holky na nádherné fotce,“ přidávali se další fanoušci.Spousta lidí se tak shodovala na tom, že Lola roste do krásy a Dara s věkem mládne.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220211/nedostanou-do-nosu-politolog-promluvil-o-vyhruzkach-usada-vuci-rusum-17579264.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

dara rolins, zpěvačka, fotografie, dcera