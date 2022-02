https://cz.sputniknews.com/20220211/lekar-prozradil-ktere-symptomy-svedci-o-vzniku-krevni-srazeniny-17564124.html

Lékař prozradil, které symptomy svědčí o vzniku krevní sraženiny

O vzniku krevní sraženiny svědčí bolesti, brnění, ochlazení a zbělení kůže končetin. V tomto případě je důležité rychle zavolat lékařskou pohotovost a nečekat... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

„Krevní sraženina se určitě projeví, jsou to bolesti, brnění a ochlazení končetin, zbělení kůže. Důležité je nepřehlédnout tyto symptomy, nečekat na okamžik, kdy dojde k poruchám v pohybu končetiny, ale zavolat lékařskou pohotovost. Dokonce když se člověku prostě zdá, že „něco není v pořádku,“ když je situace nejasná, lepší je se pojistit a obrátit se na lékaře,“ řekl Čupin.Upřesnil, že diagnostika může být dost komplikovaná. Podobné symptomy mohou poukazovat nejen na trombózu, ale také na kořenový syndrom zmrtvění končetin, takže zhodnotit vážnost problému dokáže jenom odborník, vysvětlil Čupin.Řekl, že když má pacient skutečně akutní trombózu, jediným východiskem je chirurgické odstranění krevní sraženiny, jinak člověk ztratí končetinu.Potraviny na prevenci trombózyKdyž mluvíme o jídle, důležité je skoncovat s konzumací trans tuků, které obsahuje kupované pečivo a silně zpracované potraviny. Hlavní příčinou trombózy je nahromadění tuku v žilách tvořící platy, které mohou žílu ucpat a dokonce zničit.Olivový olej extra virginePravidelná konzumace extra panenského olivového oleje přispěje k optimálnímu zdraví oběhové soustavy. Některé poslední průzkumy ukázaly, že konzumace této potraviny dokáže značně snížit riziko vzniku faktoru sražení krvi VII, který způsobuje vznik krevní sraženiny.RajčataZelenina a ovoce jsou bohaté na vlákninu a jejich konzumace je prevencí nahromadění tuků v žilách, usnadní tok krvi. Rajčata jsou rovněž zdrojem lykopenu, který je výborný přírodní antioxidant. Konzumace těchto potravin sníží riziko chorob oběhové soustavy a neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.Sardinky. Jedna z nejlepších potravin k prevenci trombózy, protože mastné ryby jsou bohaté na omega-3, bílkoviny a další základní živiny.Pistácie. Tyto ořechy snižují krevní tlak a srdeční frekvenci. Navíc jsou bohaté na fytosteroly, které zabraňují vstřebávání cholesterolu.Červená řepa. Takové potraviny, jako je meloun nebo krůtí maso, obsahují oxid dusnatý, který pomáhá chránit zdraví tepen. Hovoříme o vazodilatátoru, který je velmi prospěšný pro kardiovaskulární, plicní, gastrointestinální, imunitní a nervový systém.Sója. Sójové boby obsahují izoflavony, které působí jako spojenec na úrovni krevního oběhu. Přidávají se do jogurtů, tofu a dokonce i do některých nápojů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

