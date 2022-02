https://cz.sputniknews.com/20220211/lide-v-sliaci-maji-obavy-z-americkych-vojaku-napsali-caputove-dopis-17580627.html

Lidé v Sliači mají obavy z amerických vojáků. Napsali Čaputové dopis

Lidé v Sliači mají obavy z amerických vojáků. Napsali Čaputové dopis

Obyvatelé slovenského města Sliač, kde může být rozmístěno americké letectvo, vyjádřili prezidentce Zuzaně Čaputové své obavy. Primátorka města Ľubica Balgová... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi sr a usa (dca)

slovensko

zuzana čaputová

Obyvatelé Sliače se obávají toho, jaký dopad bude mít dohoda o obranné spolupráci s USA na jejich životy. Dopis, ve které své znepokojení vyjadřují, předala primátorka města Čaputové v úterý během jejich setkání v Bratislavě.Čaputová ji na schůzce ujistila, že rozumí pocitům obyvatel města. Dále souhlasila s tím, že informace o takto závažném tématu jsou nutné a vyjádřila podporu pro kompenzace obyvatelům za hluk a emise, které mohou vzniknout.Kromě toho Balgová informovala hlavu státu, že spolu se starostmi a primátory okolních měst a obcí hodlá podpořit petici za vypsání referenda, ve kterém by občané vyjádřili k dohodě svůj názor.Prezidentská kancelář již oznámila, že petiční právo občanů není dotknuté středeční ratifikací smlouvy. Pokud se referendum skutečně podaří zorganizovat, bude jeho výsledky prezidentka i ostatní odpovědné orgány respektovat.Připomeňme, že obrannou dohodu s USA schválil slovenský parlament ve středu 9. února. Téhož dne smlouvu stvrdila svým podpisem prezidentka. Dohoda umožňuje americkým ozbrojeným silám využívat vojenská letiště Sliač a Malacky-Kuchyňa. Spojené státy mají poskytnou investice pro jejich modernizaci. Dohoda platí 10 let. Poté ji je možné prodloužit, nebo vypovědět s roční výpovědní lhůtou.Proti dohodě vystupují opoziční strany. Obávají se, že Slovensku pozbyde části své suverenity. Šéf Směru-SD Robert Fico ohlásil sbírání podpisů za vypsání referenda. V referendu bude kromě smlouvy s USA i otázka o předčasných volbách. Proti dohodě se postavil i generální prokurátor Maroš Žilinka, který ji přirovnal ke smlouvě o pobytu sovětských vojsk v někdejším Československu po roku 1968. Za to si sklidil kritiku od vládních stran i prezidentky.Podle průzkumu agentury Median SK dohodu podporuje 32 % obyvatel. Proti ní se vyjádřilo 54 % dotázaných.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

slovensko

