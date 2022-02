https://cz.sputniknews.com/20220211/ma-kate-sanci-se-stat-pristi-kralovnou-experti-prozradili-jakou-chybu-udelala-alzbeta-ii-17578661.html

Má Kate šanci se stát příští královnou? Experti prozradili, jakou chybu udělala Alžběta II.

Má Kate šanci se stát příští královnou? Experti prozradili, jakou chybu udělala Alžběta II.

Královna byla tak odhodlaná udělat z Camilly další královskou manželku, že nepožádala o souhlas premiéra Borise Johnsona, což je velkou chybou, tvrdí královští... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Downing Street byla „informována“, že monarcha použije své poselství u příležitosti platinového výročí na trůnu, aby z manželky prince Charlese udělala královnu v čekání. Zdroj z Downing Street 10 řekl Expressu, že pan Johnson nehrál žádnou roli při schvalování rozhodnutí. Dodal, že představitelé paláce trvali na tom, že rodina potřebuje souhlas vlády, pouze pokud žádá o změnu zákona.Ale královští experti vyjádřili překvapení, když Dr. Bob Morris z University College London řekl portálu: „Mysleli jsme, že to budou muset alespoň projednat s vládou.“Připomeňme, že Alžběta II. o víkendu potvrdila Camillin budoucí status v historickém prohlášení k platinovému jubileu, čímž ukončila roky nejistoty ohledně této záležitosti.Její Veličenstvo prohlásilo, že je jejím „upřímným přáním“, aby její snacha byla plně uznána, až ji nahradí Charles. Královna vydala zprávu, čímž podpořila svého dědice a jeho manželku, protože znamenala milník 70 let na trůnu.Camilla včera řekla, že je „velmi poctěna a velmi dojata“, že ji královna podpořila jako budoucí královu manželku. Navštívila Nourish Hub, komunitní kuchyni se sídlem v Notting Hill v západním Londýně, u příležitosti jejího otevření a jako patronka charitativní organizace, která ji provozuje.Její komentáře přišly v den, kdy měl princ z Walesu pozitivní test na covid, ale Clarence House potvrdil, že vévodkyně ve čtvrtek ráno měla negativní výsledek.Stane se královnou Kate Middletonová?Dříve královský komentátor David Riley uvedl, že vévodkyně z Cambridge Kate prý „pečlivě studovala“ starší příslušníky královské rodiny, aby se připravovala na situaci, až se stane královnou.Čtyřicetiletá vévodkyně z Cambridge se má stát královnou manželkou, až se princ William dostane na trůn. V dokumentu Kate: Our Queen in Waiting, který odvysílala stanice Channel 5, královská expertka Katie Nichollová vysvětlila, jak Kate zmodernizuje budoucnost královské rodiny. David Riley dodal: „Dozvíme se, jak pečlivě studovala starší členy královské rodiny, nechala si poradit v oblasti módy a médií a pomalu do popředí staví své hodnoty.“

