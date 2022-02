https://cz.sputniknews.com/20220211/ministr-valek-znovu-hrozi-nouzovym-stavem-chcipl-pes-pozaduje-jeho-odvolani-17583207.html

Ministr Válek znovu hrozí nouzovým stavem. Chcípl PES požaduje jeho odvolání

„Takto hovoří diktátoři, místo aby respektovali Senát a poučili se z chyb, tak budou ignorovat vůli senátorů a prostě to přehlasují!“ komentovalo hnutí na Facebooku. Výzvu k odvolání ministra pak zdůvodnilo informací, že Válek ignoroval to, že Státní ústav pro kontrolu léčiv nepodpořil doposud podávání posilovacích vakcín nezletilým starším 12 let.Před novináři ministr zdravotnictví v pátek zopakoval, že nouzový stav je potřeba pro zachování opatření ve zdravotnických zařízeních a pobytových sociálních službách, která mají před nákazou chránit seniory. Válek také připustil, že vláda i on schvalování novely v Senátu podcenili.„Nemůžu chtít prodloužit platnost zákona, o kterém vím, že je špatný a podle kterého by byla vydávána opatření, která by nebyla v souladu se zákonem,“ řekl.Některé námitky senátorů ministr nechápe, například zasílání rozhodnutí hygieny o karanténě v SMS už funguje rok a půl a novela zákona to jen dává do souladu s legislativou. S odškodněním původní pandemický zákon nepočítal vůbec.„Člověk nabyde dojmu, že už každý ten zákon viděl a přesně ví, co tam je,“ uvedl s tím, že zákon byl vlastně dvakrát v připomínkovém řízení. Poprvé ho 15. prosince předložil tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), znovu pak Válek. Připomeňme, že Senát ve čtvrtek zamítl hojně kritizovanou novelu pandemického zákona, která do horní komory parlamentu zamířila po zhruba 35hodinové diskusi poslanců. Sněmovní projednávání předlohy provázely obstrukce ze strany opozičního hnutí SPD, ale také demonstrace odpůrců novely z řad veřejnosti.Dlouhé obstrukce se dají očekávat i nyní, když se novela vrátila poslancům, kteří senátní veto pravděpodobně na některém z příštích jednání přehlasují a novelu tak pošlou i přes nesouhlas Senátu k podpisu prezidentovi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

