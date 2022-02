„Nedostanou do nosu.“ Politolog promluvil o výhrůžkách USADA vůči Rusům

„Tohle je čistá politika, velký sport se stále více politizuje. A to, co se stalo teď, je jako předem připravená provokace... Teď chtějí pravděpodobně tvrdě zaútočit na image ruského sportu. Pokud je někdo opatrný, pak jsou to ruští sportovci, ale je proti nim veden systémový boj. Američané se samozřejmě budou snažit použít všechny možné nátlakové páky, ale v žádném případě nedostanou do nosu za to, že vnucují svá vnitřní pravidla celému světu, tedy už i ve sportu, “ řekl Dudčak.