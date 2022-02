Polonahá bloggerka Vančurová se pochlubila luxusní postavičkou. Zazněla ale ostrá kritika

https://cz.sputniknews.com/20220211/polonaha-bloggerka-vancurova-se-pochlubila-luxusni-postavickou-zaznela-ale-ostra-kritika--17572747.html

Česká influencerka a beauty bloggerka Petra Vančurová, alias Petra Lovely Hair, už sice překročila práh čtyřicítky, ale to rozhodně neznamená, že by patřila do... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Vančurová má postavičku, kterou by jí opravdu mohly závidět mnohé mladší dámy. A není to jen otřepaná fráze. Když se totiž podíváte na její figuru, nenajdete na ní gram zbytečného tuku. Petra navíc stále vypadá velmi mladě, a tak si může dovolit téměř cokoli.Sem tam experimentuje s oblečením a někdy se fanouškům ukáže i v plavkách. Tentokrát v rámci spolupráce představila svým příznivcům oblíbené spodní prádlo, které by nemělo chybět v žádném šatníku.Dodala také velké díky za tuto spolupráci a přiznala, žeje to jedna z nejoblíbenějších spoluprací, a to nejen z pohledu fanoušků. Sama má totiž pro hezké spodní prádlo slabost.A slabo se udělalo i některým pánům v komentářích, kterým se z Petry doslova podlamovala kolena.A rozhodně se nejednalo o jedinou lichotku: „Pěkná barva, sluší vám velice, Petro.“Skutečnost, že to Petře vážně sluší, pak přiznávali i jiní.Nicméně, jak už to tak bývá, ne vždy se Petra zavděčila všem. I tentokrát se na ni snesla kritika.A další si do ní pak nevybíravě rýpli: „Máte skoliózu?“Fanoušci se však Petry zastali a psali, že s nemá nic dělat ani z věku, ani z takových nepřejícných komentářů. A vypadá to, že influencerka to bere spíše s nadhledem, jelikož první dáme velmi trefně odpověděla.Kdo je Petra Lovely Hair?Petra Vančurová je česká influencerka, blogerka a youtuberka, která natáčí beauty videa o módě a kosmetice. V dané sféře je však známá spíše pod přezdívkou Petra Lovely Hair. Tato kráska je držitelkou ocenění Blogerka roku 2013, 2014, 2015 a 2017 v kategorii beauty.Podle Forbes se umístila na 43. místě v žebříčku 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích.Vančurová na sociálních sítích ráda sdílí i okamžiky z osobního života. S fanoušky se často dělí o různé módní tipy, domácí vychytávky, recepty či bere své příznivce na výlety po okolí prostřednictvím videí.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

