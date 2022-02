https://cz.sputniknews.com/20220211/pres-cr-se-vyda-az-1-500-vojaku-a-700-vozidel-za-posledni-roky-pujde-o-jeden-z-nejvetsich-konvoju-17581493.html

Přes ČR se vydá až 1 500 vojáků a 700 vozidel. Za poslední roky půjde o jeden z největších konvojů

Přes ČR se vydá až 1 500 vojáků a 700 vozidel. Za poslední roky půjde o jeden z největších konvojů

Následující týden se v Česku uskuteční jeden z největších přesunů amerického vojenského konvoje přes české území. Začne v úterý 15. února a potrvá až do 26... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-11T18:46+0100

2022-02-11T18:46+0100

2022-02-11T18:46+0100

česko

konvoj

usa

česká republika

přesun

vojska

vojenská technika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/14581311_0:128:2048:1280_1920x0_80_0_0_1ae1ff37e8793d1bd991e017e3cebc6c.jpg

Přesun se uskuteční v rámci plánovaného cvičení Saber Strike 2022, které je součástí mezinárodního cvičení Defender Europe 2022. Jednotky by se měly navrátit v druhé polovině března.Celkově půjde až o 1 500 vojáků se 700 kusy kolové techniky, kteří se budou přepravovat celkem v sedmi konvojích. Odjezd je naplánován ze základny v Německu a pojedou směrem na Slovensko. Konvoje sena české území dostanou přes hraniční přechod Rozvadov a budou pokračovat po dálnicích D5, D0, D1 a silnici I/38 do Rančířova. Následující den vyrazí na hraniční přechod Břeclav po silnici I/38 a dálnicích D1 a D2.Američané by měly nocovat ve vojenském areálu Rančířov na Jihlavsku, kde mají k dispozici asi 350 míst. Na cestě konvoje doprovodí vojenští policisté, kterým budou nápomocní istátní policisté.I přes to, že se akce zúčastnío 300 vojáků méně, jde o dosud největší americký konvoj, který v posledních letech přes Česko projede.Připomeňme, že cvičení Saber Strike český kabinet schválil již loni na podzim. Na programu jei cvičení s dalšími americkými jednotkami ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, které proběhne v první polovině března. To, jak bude vypadat letošní cvičení Defender Europe 2022, zatím není úplně jasné.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

usa

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konvoj, usa, česká republika, přesun, vojska, vojenská technika