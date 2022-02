https://cz.sputniknews.com/20220211/pridejte-tuto-ingredienci-do-vyvaru-a-jeho-chut-bude-nezapomenutelna-17551274.html

Přidejte tuto ingredienci do vývaru a jeho chuť bude nezapomenutelná!

Přidejte tuto ingredienci do vývaru a jeho chuť bude nezapomenutelná!

Vývar je oblíbený pokrm, který nejen že dobře chutná, ale také pomáhá doplnit tělu tekutiny a živiny. Chuť tohoto tekutého jídla je jednou z jeho... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Samozřejmě, každý kuchař si přeje, aby jeho vývar krásně voněl a skvěle chutnal.Hospodyňky se v tomto ohledu obvykle spoléhají pouze na štěstí. Existuje však přísada, která když se přidá do vývaru, zaručeně zvýrazní jeho příjemnou vůni.Co do něj tedy musíme přidat?Když připravujeme kuře na vaření, měli bychom z něj odstranit několik kostí. A ještě před tím než začneme vývar vařit, kosti rychle osmahneme na pánvi.Jakmile kosti na povrchu zezlátnou, musíme je přidat do ještě studeného tekutého pokrmu. Teprve poté zapálíme sporák.Je třeba dodržet následující poměr: asi 50 gramů kostí osmahnutých na pánvi na jeden litr vývaru. Pokud tento trik využijete, bude chuť vývaru výrazná a nezapomenutelná.Důležité je vložit kosti do vývaru těsně předtím, než ho začnete vařit. Tajemství spočívá v tom, že vložení do studené vody umožní, aby kosti předaly vývaru svou chuť. Totéž platí pro kuřecí maso.Recept na jednoduchý borščBoršč je snad nejoblíbenější polévkou Ukrajinců a také Rusů. Není se čemu divit, nejen že se jedná o voňavou a chutnou polévku, ale navíc i zdravou.Co budete potřebovat na přípravu této dobroty?1 l vývaru300 g čerstvého zelí2-3 brambory200 g červené řepy50 g máslakoření50 g rajčatového protlakuJak na přípravu?Postavte vývar na sporák a přiveďte k varu. Poté přidejte nakrájené zelí, nakolik to se bude vařit nejdéle. Pak nastrouhejte řepu. Na sporáku rozehřejte pánev, přidejte olej a osmažte řepu s rajčatovým protlakem, poté přidejte citronovou šťávu z půlky citronu a trošku vývaru. Zakryjte pokličkou a nechce dusit asi 15 minut. Nakrájejte brambory a přidejte je do polévky. Když už bude téměř hotová, přidejte řepu, všechno dobře promíchejte a nakonec přidejte ještě máslo a česnek podle chuti. Dosolte, jak to máte rádi.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

