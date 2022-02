https://cz.sputniknews.com/20220211/schneider-o-bis-neni-realne-primet-zpravodajskou-sluzbu-konat-pouze-v-mezich-zakona-nechce-li-sama-17579101.html

Schneider o BIS: Není reálné přimět zpravodajskou službu konat pouze v mezích zákona, nechce-li sama

Schneider o BIS: Není reálné přimět zpravodajskou službu konat pouze v mezích zákona, nechce-li sama

Schneider okomentoval opětovné jmenování plukovníka Michala Koudelku ředitelem Bezpečnostní informační služby (BIS). Podle experta je to dobrá zpráva pro ty, kdo to s Českou republikou nemyslí dobře.„Všichni už mají Koudelku dokonale přečteného, což je ve zpravodajské branži, tedy z profesionálního hlediska tragédie,“ vysvětluje Schneider Parlamentním Listům. Díky tomu se bude Česká republika podle něj velmi snadno ovlivňovat.Služba v neveřejném zájmuVeřejné aktivity BIS pod vedením Koudelky podle Schneidera popírají podstatu „tajné“ služby. Za Koudelkova vedení se podle něj BIS dostala do polohy, kdy se záměrně snaží ovlivňovat veřejnost.„Vstoupil se službou do mediálního popředí, aby mohl hybridně ovlivňovat veřejné mínění,“ osočil Schneider Koudelku, který podle něj zmařil dlouholeté úsilí svého předchůdce generála Jiřího Langa. Ten totiž chtěl, aby zpravodajská služba pokud možno zmizela z referátů médií.Vrbětická konspiracePodle Schneidera se BIS neprojevila v dobrém světle například v kauze Vrbětice. Doposud se nepodařilo přijít s něčím, co „by alespoň zdánlivě podpořilo onu velmi výstřední konspirační teorii“ o ruských zpravodajcích, kteří vyhazují do vzduchu muniční sklad. „Jistě by nám to mediální agenti BIS sdělili neprodleně, ne-li dokonce zase s předstihem,“ doplnil Schneider.Jelikož nové důkazy, které by potvrzovaly účast ruských agentů, zatím předloženy nebyly, může to vypovídat o tom, že nejsou. Pozastavuje se ale nad tím, že tajné informace velmi rychle získávají vybraní novináři.Nezkušení politikovéPro bezúhonné fungování tajných služeb musí zaprvé existovat vnitřní „zpravodajská etika“ a za druhé politikové musí vědět, s čím mají, co dočinění. Vládní politikové s tím mají podle Schneidera problém. Jejich nezkušenost, či dokonce zlomyslnost, vede k tomu, že si zpravodajská služba v zásadě může dělat, co chce.Politikové podle něj nemohou ospravedlňovat svá rozhodnutí poznatky tajných služeb.Dříve vláda Petra Fialy (ODS) s platností od 15. února opětovně jmenovala Michala Koudelku ředitelem BIS. Ten již avizoval, že chce zvyšovat profesionální úroveň důstojníků BIS, kvalitu technického vybavení a rozšiřovat mezinárodní spolupráci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

