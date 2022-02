https://cz.sputniknews.com/20220211/sefkuchar-odhalil-trik-jak-si-doma-vyrobit-vejce-benedikt-ktera-budou-chutnejsi-nez-v-kavarne-17582217.html

Šéfkuchař odhalil trik, jak si doma vyrobit vejce benedikt, která budou chutnější než v kavárně

Šéfkuchař odhalil trik, jak si doma vyrobit vejce benedikt, která budou chutnější než v kavárně

20letý kuchař z Melbourne jménem Morgan Hipworth uveřejnil na TikToku video, ve kterém ukázal jednoduchou metodou, jak si doma vyrobit chutné vejce benedikt... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Recept mladého šéfkuchaře zaznamenal více než 250 000 zhlédnutí s tisíci komentáři od labužníků, kteří se nemohou dočkat, až si snídaňový pokrm sami připraví.„Vejce benedikt je moje oblíbená objednávka, když jdu na snídani. Určitě to zkusím,“ napsala jedna žena.„Tohle vypadá prostě lákavě! Mňam, myslím, že to zkusím sám,“ dodal další gurmán.„Ta vajíčka vypadají perfektně! Vždycky miluji vejce benny s uzeným lososem... Vynikající,“ okomentoval jiný uživatel.K přípravě vajec benedikt budete potřebovat následující ingredienceNa holandskou omáčku:Na vejce benedikt:Pro servírování:Postup přípravyMorgan Hipworth je jednou z vycházejících australských kulinářských hvězd. V sedmi letech začal fušovat do kuchyně a svůj první domácí prodej cukrovinek a pamlsků uspořádal v devíti letech, než začal prodávat své sladké zboží do kaváren v Melbourne. V roce 2016 ve věku patnácti let Morgan spustil svou dnes již ikonickou melbournskou pekárnu Bistro Morgan. Byl hostujícím porotcem na soutěži Junior MasterChef Australia a hostil svou vlastní minisérii a jeho vášní je nyní inspirovat další generaci milovníků jídla.Už nashromáždil obrovskou sledovanost s více než půl milionem fanoušků na TikToku a více než 100 000 sledujících na Instagramu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

recept, vejce, kuchyně, olivový olej, snídaně, video