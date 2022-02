https://cz.sputniknews.com/20220211/situace-s-ruskou-krasobruslarkou-kamilou-valijevovou-neni-sport-ale-politika-nazor-17573596.html

Situace s ruskou krasobruslařkou Kamilou Valijevovou není sport, ale politika. Názor

Situace s ruskou krasobruslařkou Kamilou Valijevovou není sport, ale politika. Názor

Ruská reprezentace vyhrála krasobruslařskou týmovou soutěž na Zimních olympijských hrách v Pekingu, medailový ceremoniál však dosud neproběhl. Dopingový test... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Ruska Valijevová bojovala v týmovém turnaji na ZOH 2022 v Pekingu, kde Rusové zvítězili. Druhou příčku obsadili Američané, třetí Japonci. Slavnostní předávání medailí bylo nejprve odloženo z pondělí na úterý, následně však na dobu neurčitou. Jak dnes oznámila Mezinárodní testovací agentura (ITA), dopingový test ruské krasobruslařky, který byl odebrán 25. prosince 2021, byl podle zprávy Mezinárodní testovací agentury (ITA) pozitivní na trimetazidin. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) nevylučuje, že by ruská reprezentace mohla přijít o zlato.Patnáctiletou Kamilu Valijevovou již nazývají hlavní senzací Pekingu. 7. února při týmové soutěži jako první krasobruslařka v dějinách předvedla čtverný skok na olympijských hrách. 15. února mají krasobruslařky na programu krátký program a o dva dny později volnou jízdu. Valijevová bude hlavní favoritkou, pokud její účast nepozastaví.Podle názoru známého ruského sportovního novináře Dmitrije Jegorova nesouvisí příběh s dopingem Valijevové se sportem, ale s politikou. Argumenty ve prospěch této verze uvedl na svém účtu na Telegramu.Je to politika. Není to sport. Stoprocentně, napsal na závěr novinář.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

