Šojgu navrhl Západu, aby pomohl ve snížení napětí kolem Ukrajiny a necpal do ní zbraně

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu na schůzce se svým britským kolegou Benem Wallacem v Moskvě navrhl, aby západní země přispěly ke snížení napětí v Evropě a... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

„Z naší strany bychom chtěli také navrhnout, abyste přispěli ke snížení tohoto napětí a přestali cpát zbraně na Ukrajinu. Jde to ze všech stran, dělá se to veřejně. Dělá se to ukázkově. Není zcela jasné, proč. Také bychom rádi věděli, proč Británie, království, vyslala své speciální jednotky na Ukrajinu a dokdy se tam budou nacházet,“ řekl Šojgu.Český ministr zahraničí Jan Lipavský dnes oznámil, že česká vláda po rozhodnutí poskytnout Kyjevu dělostřelecké granáty plánuje pokračovat v dodávkách zbraní Ukrajině.Taková slova zazněla v rozhovoru pro portál Evropská pravda, který bylzveřejněn v pátek 11. února.Podle Lipavského navíc v české společnosti prý neprobíhaly diskuse o tom, zda poskytnout granáty Ukrajině.Od roku 2014 země NATO v čele se Spojenými státy dodávají Ukrajině zbraně a cvičí její vojáky, což přímo porušuje minské dohody a negativně ovlivňuje řešení situace v Donbasu. Na dodávkách v celkovém objemu v hodnotě miliard dolarů se kromě Američanů podílí Velká Británie, Kanada, Francie, Polsko, Turecko, Litva, Česko, Bulharsko, Rumunsko a Estonsko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

