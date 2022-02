https://cz.sputniknews.com/20220211/v-kremlu-oznacili-situaci-s-dopingovym-testem-kamily-valijevove-za-nedorozumeni-17579757.html

V Kremlu označili situaci s dopingovým testem Kamily Valijevové za nedorozumění

Kreml bezmezně podporuje ruskou krasobruslařku Kamilu Valijevovou, kterou na Zimních olympijských hrách v Pekingu podezřívají z použití dopingu, prohlásil... 11.02.2022

svět

rusko

krasobruslení

olympijské hry

„Nijak nekomentujeme a nechceme komentovat situaci, čekáme na ukončení řízení. <...> Podporujeme naši Kamilu Valijevovou. A vyzýváme všechny, aby ji podpořili. A Kamile říkáme: <...> neskrývej svou tvář, jsi Ruska, všude choď hrdě, a hlavně vystupuj a všechny porážej,“ řekl zástupce Kremlu.Uvedl, že Světová antidopingová agentura (WADA) a Mezinárodní olympijský výbor (MOV) řeší situaci s dopingovým testem ruské krasobruslařky Kamily Valijevové, a vyzval k dočkání se výsledku řízení a rozhodnutí.Dnes šla sportovkyně dvakrát na trénink. Při odchodu z arény se zakryla kapucí a odmítla komunikovat s tiskem.Ruské úřady jsou přesvědčeny, že došlo k nějakému nedorozumění, a navrhují počkat na výsledky řízení.Mezinárodní testovací agentura (ITA) v pátek oznámila, že dopingový test Kamily Valijevové z 25. prosince 2021 byl pozitivní na trimetazidin. Výsledek předala antidopingová laboratoř ve Stockholmu 8. února.Ruská antidopingová agentura (RUSADA) uvalila na Valijevovou dočasné vyloučení, to bylo po odvolání ze strany sportovkyně 9. února zrušeno a nyní krasobruslařka pokračuje v účasti na olympijských hrách.Mezinárodní olympijský výbor (MOV) se proti tomu odvolá, případ bude posuzovat Sportovní arbitrážní soud (CAS). Rozhodnutí by mělo být učiněno do 15. února, kdy se mají krasobruslaři představit v krátkém programu v osobních soutěžích na OH 2022.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

2022

rusko, krasobruslení, olympijské hry