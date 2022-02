https://cz.sputniknews.com/20220211/valek-si-se-stanoviskem-sukl-hlavu-nelame-a-chce-ockovat-deti-treti-davkou-17573328.html

Válek si se stanoviskem SÚKL hlavu neláme a chce očkovat děti třetí dávkou

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zatím nedoporučuje očkovat děti třetí dávkou vakcínou proti covidu-19 od společnosti Pfizer. Ministr zdravotnictví... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Jak zjistil server Echo24.cz, začátkem ledna SÚKL posuzoval žádost ministerstva zdravotnictví o odborné stanovisko k boosteru vakcíny Comirnaty od společnosti Pfizer pro děti od 12 do 15 let. Následně 13. ledna ústav vydal odmítavé stanovisko. Příčinou je nedostatek dat a očkovaní dětí třetí dávkou není prověřené ani Evropskou lékovou agenturou.Po jeho odmítavém stanovisku si Válek dokonce pozval šéfku SÚKL Irenu Storovou a další úřad, aby mu vysvětlili, proč třetí dávce nedali zelenou. Na nedostatek dat byl Válek odborníky upozorněn.Navzdory tomu ministr Válek vakcinaci dětí třetí dávkou dne 21. ledna povolil a jeho resort ji doporučuje. Stanovisko SÚKL není závazné a místo toho se ministerstvo raději řídí doporučením soukromé České vakcinologické společnosti, která plošné očkování dětí třetí dávkou doporučuje.Nicméně je to právě SÚKL, kdo má ze zákona povinnost vyhodnocovat rizika léčiv a vakcín. Jak ale server upozornil právník Ondřej Dostál, Česká vakcinilogická společnost nemá ze zákona popsanou roli při schvalování vakcín. Navíc upozorňuje, že její konference jsou často sponzorovány farmaceutickými společnostmi vyrábějícími očkovací látky.Ze zákona ministerstvo zdravotnictví může schválit použití vakcíny v Česku na odpovědnost státu, i pokud lékový ústav nevydá kladné stanovisko. Mělo by však své rozhodnutí důkladně zdůvodnit. A důkladné zdůvodnění právě chybí.V lednu ministr Válek doporučil očkování dětí třetí dávkou s tím, že je to v zájmu ochrany zdraví společnosti.Třetí dávkou se mohou od 24. ledna očkovat děti nad 12 let, které mají alespoň pět měsíců od ukončené vakcinace. Dostávat budou vakcínu Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech.Proti očkování dětí se dříve postavil podnikatel a kandidát na prezidenta Karel Janeček.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

