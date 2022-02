https://cz.sputniknews.com/20220211/wada-a-rusada-maji-stejnou-odpovednost-za-situaci-kolem-ruske-krasobruslarky-rekla-pravnicka-17582555.html

WADA a RUSADA mají stejnou odpovědnost za situaci kolem ruské krasobruslařky, řekla právnička

Pokud jde o odročení vydání rozhodnutí ze strany Sportovního arbitrážního soud (CAS) do 15 února, Gordon-Thomsonová se domnívá, že je to podmíněno zejména postavením Valijevové jako nezletilé, ale také tím, že chyběly detaily ohledně její anamnézy.Pokud jde o důležitost transparentnosti jak ve sportu obecně, tak iv práci, kterou CAS vykonává, by podle právničky bylo nesprávné předpokládat, že organizace jsou využívány jako politické nástroje.„Nicméně chápu, proč může být jejich nezávislost zpochybňována,“ poznamenala Gordon-Thomsonová.V souvislosti s tou napjatou politickou situací, která se v současnosti odehrává mezi Ruskem a Západem, vzniká řada otázek ohledně toho, proč posouzení vzorku z prosince 2021 ze strany Světové antidopingové agentury (WADA) trvalo tak dlouho. Gordon-Thomsonová se ale domnívá, že ani jednání Ruské antidopingové agentury (RUSADA) není zcela konzistentní.„WADA by na druhou stranu nepochybně měla být ve svých akcích včasnější. Mezinárodní bruslařská unie (ISU) by tak znala vzorky, které byly odebrány. Všechny tři strany by měly přístup k systému antidopingového výboru, který by jim všem řekl, kde a kdy byly vzorky odebrány,“ tvrdí.„Podle mého názoru je každá z těchto organizací vinna a musí odpovídat na otázky týkající se této smutné události; politické, sportovní či jiné,“ dodala na závěr Genevieve Gordon-Thomsonová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

