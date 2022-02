https://cz.sputniknews.com/20220211/zaruba-behem-vysilani-nazval-ceske-hokejisty-ku-klux-klanem-v-cem-je-problem-ptaji-se-cesi-17583843.html

Záruba během vysílání nazval české hokejisty Ku-klux-klanem. V čem je problém, ptají se Češi

Záruba během vysílání nazval české hokejisty Ku-klux-klanem. V čem je problém, ptají se Češi

Komentátor České televize Robert Záruba během pátečního utkání českého hokejového týmu způsobil rozruch, když použil název americké rasistické organizace... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Sportovní komentátor Robert Záruba je oblíbený pro své nevšední hlášky, ale tentokrát možná přestřelil. V zápase Česka se Švýcarskem na Zimních olympijských hrách v Pekingu totiž zavtipkoval s odkazem na rasistickou organizaci Ku-klux-klan.Připomínáme, že Ku-klux-klan, který v mnoha obměnách působí v USA od 19. století, je považován za krajně pravicovou, až fašistickou organizaci, která si vytkla za cíl očištění americké společnosti. Neváhala přitom vraždit různé aktivisty a terorizovat Afroameričany.Podivné přirovnání si však hned uvědomil a požádal diváky, aby tuto větu brali s rezervou. To už ale bylo pozdě, protože řadu televizních diváků stihl pobouřit.Jaká reakce následovala?Výrok komentátora, který je autorem nespočtu legendárních hlášek, okamžitě vyvolal reakce zejména na sociálních sítích.„Tak jsem po dlouhý době zapnul hokej na sport ČT a jsem naprosto spokojen! Nejdřív strážce morálky Záruba označí českou hráčskou formaci za Ku-klux-klan, protože jejich příjmení začínají na K a je to haha bžunda, a následně to ještě před koncem první třetiny přepnou na biatlon,“ napsal jeden z diskutérů.Mnoho uživatelů vyjádřilo svou loajalitu ke komentátorovi, řekli, že v tom, co bylo řečeno, nevidí žádný problém.„Můžu se zeptat, v čem je problém?“ ptal se na Twitteru jeden muž a dodává, že „ty bizáry Záruba umí, a kombinace těch pro nás ne úplně obvyklých jmen této asociaci lehce nabádá“.„Právě kvůli takovýmto hláškám jsou naši komentátoři nejlepší! Záruba vždy do toho hokeje vmíchá nějaký vtípek nebo dobrou hlášku, která to zpestří, a to na tom máme tak děsně rádi! To, že to nemyslel nijak rasisticky, je samozřejmě všem normálním lidem jasné. Jen idiot to nechápe,“ komentovala jiná uživatelka.„Není to jedno? Před pár lety by to nikdo neřešil. Až poslední dobou jsou lidé někde jinde a řeší se opravdu pi... Líbí se mi, že všichni někoho soudí, ale zapomínáte na pravidlo - Podle sebe soudím tebe,“ poznamenal další účastník diskuse.Někteří uživatelé dokonce vyjádřili pochybnosti nad dalším působením Záruby v roli komentátora.„@robertzaruba dneska komentuje poslední zápas. Ku klux klan?“ zaznělo.„Ku-klux-klan Klok, Knot. Zárubu zavřou,“ dodali v komentářích na Twitteru.Další poznámka byla směřována k Noře Fridrichové, která žije s Robertem Zárubou.„Proberte si doma s Robertem používání sousloví Ku-Klux-Klan. To se mu nepovedlo...,“ dočkala se Fridrichová žádosti.Pro diváky pak přišla další rána, a to v podobě přesunu vysílání na internetové stránky ČT Sport, protože v televizi dostal přednost biatlon. Jenže web České televize opět nefungoval, jelikož byl údajně pod dalším z hackerských útoků, kterým portál v posledních dnech čelí. A právě za to se Záruba následně omluvil na Twitteru. Hlášku s Ku-klux-klanem ale nezmínil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

