Ze slovenské Kuchyni do Moskvy. Ruský vojenský expert zhodnotil obrannou dohodu mezi SR a USA

Obranná dohoda mezi Slovenskem a USA nemůže zůstat bez odpovědi Ruské federace, protože ohrožuje její bezpečnostní zájmy. O takový názor se podělil se... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Tento týden Slovensko schválilo kontroverzní dohodu o obranné spolupráci s USA (DCA), a to navzdory kritice ze strany opozice i náladám ve společnosti. Dohoda umožní americkým ozbrojeným silám využívat vojenská letiště Malacky-Kuchyňa a Sliač. USA místo nájmu investují finanční prostředky do jejich modernizace. Dohoda má platit deset let. Poté zůstává i nadále v platnosti, nebo je možné ji vypovědět s roční výpovědní lhůtou.Argumenty odpůrců smlouvy jsou známé: zvýšení napětí mezi EU a USA na jedné straně a Ruskem na druhé, nebezpečí zatahování Slovenska do případného vojenského konfliktu či ztráta suverenity. Ale jak tuto smlouvu vidí z Moskvy? Sputnik se zeptal Alexandra Bartoše, člena-korespondenta Akademie vojenských věd a zástupce hlavního vojenského představitele Ruské federace při NATO v letech 1995-2001.Uzavřít smlouvu se pokoušeli již v roce 2019, ale tehdy se jim to nepodařilo a na dva roky na ni zapomněli. Proč se k dokumentu vrátili právě teď?Bartoš: Uvnitř Slovenska došlo k určitým změnám v poměru sil. A přestože značná část vládnoucích elit v Bratislavě zaujímá pozitivní stanovisko k rozvoji vztahů s Ruskem, lidé, kteří podporovali snahy americké administrativy proměnit Slovensko v další protiruskou základnu, zaujali klíčové pozice. To vše se dělá s cílem brzdit Rusko a zvýšit vojenský nátlak na Rusko a Bělorusko. Myslím si, že postupně bude na Slovensku narůstat tlak na tyto síly, aby bylo dosaženo vyváženější pozice vůči Rusku.Jaký strategický význam budou mít pro USA tyto letecké základny? Představují pro Rusko nebezpečí v případě vojenského konfliktu?Zkracuje se doba příletu k vojenským objektům na území Běloruska a Ruska. Smolensk, centrální oblasti Ruska až po Moskvu budou v oblasti dosahu americkými letadly. Jde tedy o velmi důležitou dohodu z hlediska ruské národní bezpečnosti, a proto nemůže zůstat bez odezvy. Jsem přesvědčen, že Rusko bude nuceno přijmout vojensko-technická protiopatření vůči této hrozbě.Probíhá koordinovaná útočná kampaň s cílem zvýšit nátlak na Rusko. Americké bojové skupiny jsou rozmísťovány ve východní Evropě – v pobaltských státech, Polsku, Rumunsku. Plánuje se rozšiřování námořních sil NATO v Černém moři. A nyní ještě tato epizoda s možným využitím území Slovenska jako odrazového můstku pro potenciální agresi proti Rusku a Bělorusku. Ruské ministerstvo zahraničí samozřejmě všechny tyto hrozby vyhodnocuje komplexně.Odpůrci smlouvy zdůrazňují, že je formulována tak, že umožňuje i to, co v ní není výslovně uvedeno. Například rozmístění raket s jadernými hlavicemi. Přičemž aniž by na to byla upozorněna slovenská strana. Jaká je pravděpodobnost, že USA budou chtít umístit takové zbraně?Zakládající akt Rusko-NATO neumožňuje rozmísťování jaderných zbraní na území nových (to znamená přijatých po roce 1997 - pozn. red.) členských zemí Aliance. To znamená, že zde půjde prakticky o likvidaci tohoto aktu, i když i nyní je velmi málo dodržován.Opozice tvrdí, že tato smlouva vede ke ztrátě suverenity Slovenska. Sdílíte tento názor?Samozřejmě. To je přímá cesta ke ztrátě suverenity země, protože nasazení ozbrojených sil jiné země na jejím území za prvé vystavuje tuto zemi možnému protiútoku, kromě toho vláda země bude mít omezené možnosti ovlivnit, jak jsou tyto základny využívány, čím jsou vybaveny, jaké druhy zbraní jsou tam umísťovány. Možnost takové kontroly může i zcela ztratit, zvláště když budou zdokonalena letiště, která umožní přijímat těžká dopravní letadla a provádět tam přesuny různých typů zbraní a techniky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

