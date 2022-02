https://cz.sputniknews.com/20220211/zelena-past-pirat-navrhuje-abychom-byli-energeticky-zavisli-na-africe-17578839.html

Zelená past. Pirát navrhuje, abychom byli energeticky závislí na Africe

Elektrárny v Česku se nevyplatí a energii hlavně z dovozu. Nejlíp z Afriky. To jsou zcela vážně míněná slova europoslance za Piráty Mikuláše Peksy. Zelená... 11.02.2022, Sputnik Česká republika

Nedá se svítit. Bez České republiky se neobejde Německo ani Slovensko. Oba státy jsou na nás doslova závislí. Řeč je o vývozu české elektřiny. Nehledě na pokles její výroby Česko na jejím exportu vydělalo.Podle aktuálních informací na webu Českého statistického úřadu vzrostla hodnota vývoz elektřiny v loňském roce trojnásobně na 60,4 miliardy korun (při poklesu fyzického objemu exportu o 8,3 procenta). Dovoz se zvýšil více než dvojnásobně na 24,4 miliardy korun (fyzický objem importu přitom klesl o 19,6 procenta). Obchod s okolními zeměmi je obousměrný, proto se vyplatí sledovat hlavně bilanci vzájemného obchodu.Kladné vývozní saldo loni dosáhlo rekordních 36 miliard korun; dosud prvenství držel rok 2007 s kladným přebytkem 16,3 miliardy korun. Export elektřiny na Slovensko loni převýšil import o 23,8 miliardy korun, v případě Německa se jednalo o 13,4 miliardy korun. Naopak deficitní byla bilance obchodu s Polskem (-476 milionů korun) a Rakouskem (-3,7 miliardy korun). To zní, bez dalších detailů, optimisticky.A co z toho vyplývá? Že pro Česko je vývoz elektrické energie výhodný. Jenže právě v tento okamžik přichází na scénu Piráti a jejich moudra. A taky jejich podlézání Evropské unii, Zelenému údělu a jejich představa, že když bude Česko závislé na Africe, bude nám líp. Ano, čtete správně.Evropský poslanec za Piráty Mikuláš Peksa v rozhovoru pro server Seznam Zprávy popsal své energetické fantazie, které zní jako cesta do energetického pekla. Platíte už teď nehorázné ceny za energie? Připravte se na to, že pokud dojde na pirátské fantazie, tak v peněžence vám zůstanou leda tak drobné na rohlík.Až za deset let kvůli EU v Česku skončí uhelné elektrárny, které mimochodem generují dvě pětiny dnešní elektřiny, tak prý všechno bude v pořádku. Peksa se například domnívá, že tento problém vyřeší evropský trh. Ten sice vůbec nefunguje, ale třeba bude a třeba to vyřeší. Anebo ne. Ale to pirátského europoslance zjevně netrápí.Odkud zelená Evropská unie bude brát energii? Peksa má originální odpověď. Prý třeba ze severní Afriky. „Když máte kontrakt na vodík, je vám jedno, odkud pochází. Já bych pracoval s tím, že dodavatelů vodíku bude víc. Ne všechno vyrobíte v Alžírsku, ale taky v Tunisku, v Egyptě, v Maroku, ve Španělsku, v Řecku. Když v libovolné zemi dojde k politickým nepokojům a cena vyjede nahoru, pak se dodávky odsud omezí. Ale bude tu devět jiných dodavatelů. A co se týče větrné elektřiny, tak je tu pobřeží severních moří. Myslím, že jejich potenciál je velký," radí pirát.Velký není potenciál, ale ta katastrofa, co se na nás řítí. Je ale užitečné vědět, jak tam v Bruselu smýšlí, jak hazardují s naší ekonomikou a jak bláhově věří v neviditelnou ruku trhu. To, že trh nefunguje v případě plynu, není pro Peksu a jemu rovné žádné varování. Nejhorší na tom je, že celou tuto zelenou katastrofu zaplatíme my.O extravagantních nápadech Pirátů Sputnik hovořil s Janem Hrnčířem, poslancem za SPD a místopředsedou sněmovního rozpočtového výboru.„Tento od reality naprosto odtržený Pirát je jen dalším důkazem o škodlivosti této neomarxistické party. Opravdu neuvěřitelné, neodborné a svým způsobem i zvrácené úvahy. Přece ten, kdo energii vyrábí, má potenciální výhodu, která mu zajistí energetickou bezpečnost.Právě naprosto chybná energetická politika Evropské unie má za následek raketový růst cen energií v poslední době. Evropské zásobníky zůstaly po loňské chladné a dlouhé zimě značně vyprázdněné. Nízká produkce větrných elektráren v létě si vyžádala větší zapojení záložních plynových elektráren v Německu, což zpomalovalo doplňování zásob plynu během letní sezóny. Poptávku po plynu zvyšovala i rostoucí cena emisních povolenek. Míra naplnění evropských plynových zásobníků před letošní topnou sezónou tak klesla silně pod dlouhodobý průměr a vyšroubovala ceny plynu," říká politikPan Hrnčíř poukazuje na jeden vážný jev spojený s vývozem elektrické energie, na který doplácíme my, tuzemští spotřebitelé.„Česká republika je ve výrobě elektřiny soběstačná. Problém je, že prodáváme energii levně na Západ a pak si tu samou energii nakupujeme zpět. Samozřejmě za vyšší cenu. Právě zde je nejzřetelněji vidět, kam nás dostal hanebný a často korupcí doprovázený výprodej strategických odvětví a přírodních zdrojů do zahraničních rukou, realizovaný prakticky všemi porevolučními vládami.Zodpovědná vláda by nejdříve dodala energie za přijatelné ceny vlastním domácnostem a podnikům, a teprve poté prodávala přebytky do zahraničí," míní poslanec.A je tu i příklad, který bychom si měli vzít u našich zahraničních partnerů. Konkrétně Maďarska, které myslí na svou energetickou bezpečnost.„Pokud by ČR měla nasmlouvané dlouhodobé kontrakty na dodávky plynu z Ruska, mohly naše podniky a domácnosti platit až 5x méně za plyn, stejně jako třeba v Maďarsku. To bychom ovšem museli mít už konečně vládu, která se stará více o vlastní občany než o svůj obraz v Bruselu a Washingtonu.Naprosto nepochopitelná je i likvidace tuzemského důlního průmyslu. Totiž zásoby těžitelného hnědého uhlí v ČR jsou cca 8,5 miliardy tun a 16 miliard tun u uhlí černého. Tyto zásoby by nám zabezpečily výrobu elektřiny a tepla na dlouhé roky," říká poslanec za SPD Jan Hrnčíř.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

